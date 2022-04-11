Стало відомо, чому пасажири завжди сідають на літак з лівого боку

Більшість пасажирських літаків впускає людей у ​​салон виключно з лівого боку. Дизайнери аеропортів знають це і планують будівлю таким чином, щоб під’їжджати до телетрапів було зручно саме лівим бортом. Ця традиція існує вже дуже давно і стала практично світовим стандартом. Але чому ж у літак завжди сідають з лівого боку, адже повітряне судно має і праві двері?





Поділ бортів на технічні та пасажирські

Усі технічні маніпуляції із літаком відбуваються з одного боку. Через правий борт доставляється багаж, харчування, напої на борт, також праворуч відбувається заправка авіалайнера та інше технічне обслуговування. Пасажирів пускають з лівого боку, тому робочий персонал та звичайні люди не перетинаються і не заважають одне одному.

До того ж такий поділ забезпечує безпеку пасажирів. Для технічного обслуговування літака та доставки всього необхідного часто використовується різний наземний транспорт і людям краще триматися подалі від нього, щоб уникнути нещасного випадку.

З правого боку службові люки менші

На деяких повітряних суднах праворуч ставлять двері меншого розміру. За рахунок цього зберігається жорсткість конструкції авіалайнера. При цьому в екстреній ситуації можуть використовуватися двері з обох боків. Оскільки іноді вихід, розташований ліворуч, може бути заблокований.

Зручно під’їжджати до телетрапу

Капітан літака сідає з лівого боку. Відповідно до телетрапу йому зручніше під’їжджати саме цим боком. З лівого боку огляд у пілота більший, а відстежувати відстань до будівлі простіше. Деякі також стверджують, що висаджуючи або, навпаки, запускаючи людей з лівого боку, пілот може відстежувати їхнє переміщення. Але командири повітряного корабля із цією версією не згодні. За висадку та посадку пасажирів відповідають стюарди. Вони ж повідомляють пілоту про те, чи люди зайшли на борт.

Чому саме ліва сторона?

Є версія, що традиція запускати на борт людей із лівого боку пішла ще від кораблів. На стародавніх суднах праворуч розташовувалося кермо , а пасажири займали лівий борт. Швартували кораблі відповідно лівою стороною. Літаки в свою чергу перейняли цю традицію.

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