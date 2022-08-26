У вересні очікується декілька потужних сонячних бурь: відомі дати

Сонце буде надзвичайно активним у вересні, а космічна погода вельми нестабільною. У наслідок цього пройде декілька геомагнітних бурь. Дві з них будуть потужними, ще дві трохи слабшими. Тому людям, які важко фізично переносять такі явища краще підготуватись заздалегідь. Також не виключені перебої мобільного зв’язку та інтернету.





Календар магнітних бурь на вересень

Перша буря накриє Землю 6 вересня. За потужність вона відповідатиме рівню G2 (середній рівень). У цей день краще відмовитись від надмірного споживання кави. Лікарі рекомендують не перенавантажувати організм фізичними вправами.

Потім не менш сильна буря пройде 26 вересня. Цього дня також може погіршитись самопочуття, нагадають про себе хронічні хвороби, можливі мігрені. Не виключно, що електроніка працюватиме нестабільно.

У період з 6.09 по 26.09 будуть ще кілька коливань на Сонці: 10-го та 22-го вересня. Бурі будуть слабкими, та особливо чутливі люди відчують вплив сонячних коронарних виплесків на собі. Навіть діти можуть бути дратівливими у такі дні. Щоб легше перенести цей період, можна більше гуляти на свіжому повітрі та повноцінно висипатись.

Ще прогнозують бурі 13-го та 16-го вересня. Коронарні сплески майже весь місяць нагадуватимуть про себе та заважатимуть жити нормальним життям.

Що таке геомагнітні бурі, та чому вони так впливають на Землю

У космосі є своя погода, Сонце активна зірка, на якій час від часу трапляються «дощі». Якщо бути точнішим відбувається викид плазми. Коли вона рухається в бік Землі, активується магнітне поле планети, така собі захисна функція. Саме цей процес «захисту від Сонця» відчувають на собі люди.

Потім, коли потік плазми слабшає, магнітне поле деактивується, і люди повертаються до нормального життя. Тривати такі явища можуть від одного дня до одного тижня.