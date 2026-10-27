Украина может получить собственный аналог Starlink: Nokia и ICEYE разрабатывают новую систему спутниковой связи

Украина может получить собственную систему спутниковой связи, которая будет работать независимо от коммерческих операторов. К проекту планируется привлечь финские компании Nokia и ICEYE.

Министерство обороны Украины подписало письмо о намерениях с компаниями Nokia и ICEYE, которое предусматривает изучение возможностей создания собственной спутниковой системы связи. О достижении договоренности было объявлено 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии в Украину. Главной целью сотрудничества станет разработка технологического решения, которое позволит государству самостоятельно контролировать критически важные коммуникации, в частности для нужд Сил обороны.

Как сообщили в пресс-службе ICEYE, будущая система должна обеспечивать защищенную высокоскоростную связь даже в случае повреждения или недоступности наземной телекоммуникационной инфраструктуры. В отличие от использования услуг сторонних операторов, Украина потенциально сможет владеть спутниками, наземными станциями и пользовательскими терминалами, а также самостоятельно управлять их работой.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Чем собственная спутниковая сеть будет отличаться от Starlink

Основное отличие заключается в контроле над инфраструктурой. Сегодня спутниковый интернет Starlink принадлежит американской компании SpaceX, которая определяет технические условия его работы. Собственная система позволила бы Украине самостоятельно принимать решения относительно доступа к связи, приоритетов обслуживания и использования оборудования, не завися от коммерческой политики иностранного оператора.

Для реализации такого проекта Nokia и ICEYE планируют использовать спутники на низкой околоземной орбите. Подобная архитектура позволяет обеспечивать высокоскоростную передачу данных с относительно небольшой задержкой сигнала. Предполагается, что система будет работать совместно с наземными и другими спутниковыми сетями, повышая надежность связи, а не полностью заменяя существующие решения.

Финская компания ICEYE специализируется на спутниковой разведке и сотрудничает с Украиной с 2022 года. Компания известна спутниками с радаром с синтезированной апертурой, которые позволяют получать изображения земной поверхности независимо от времени суток и облачности. Nokia, в свою очередь, будет предоставлять телекоммуникационные технологии, необходимые для построения защищенной сети и ее интеграции с наземной инфраструктурой.

Когда Украина сможет получить собственную спутниковую связь

Еще в начале октября Nokia и ICEYE объявили о совместной разработке спутниковых систем для государственных и военных заказчиков. Первые космические аппараты в рамках этой программы планируется вывести на орбиту в 2028 году. Помимо военных, эти технологии могут использовать пограничные службы, спасатели и другие государственные учреждения, которым необходима стабильная связь в чрезвычайных ситуациях.

Однако дата 2028 года касается общей программы Nokia и ICEYE, а не гарантированного запуска украинской системы. На данный момент стороны подписали лишь письмо о намерениях, поэтому окончательное решение о создании отдельной группировки спутников еще не принято. Также не сообщается о стоимости проекта, количестве необходимых аппаратов или источниках финансирования.

В то же время создание собственной спутниковой сети может стать важным шагом на пути к технологической независимости Украины. Такая инфраструктура обеспечила бы дополнительный канал защищенной связи и снизила бы риски, связанные с перебоями в работе наземных сетей или изменениями условий доступа к иностранным спутниковым сервисам.