Инвесторы бросились скупать акции SpaceX: ажиотаж сменился резкими падениями и сомнениями

SpaceX стала одной из самых обсуждаемых компаний на фондовом рынке в 2026 году. Возможность приобрести часть космической империи Илона Маска привлекла десятки тысяч частных инвесторов, многие из которых были готовы смириться с чрезвычайно высокой оценкой компании и значительными рисками.

Спрос на акции ещё до начала биржевых торгов оказался настолько высоким, что получить желаемое количество ценных бумаг смогли далеко не все.

Только в Великобритании в первичном размещении SpaceX приняли участие около 120 тысяч взрослых инвесторов. По оценке брокера Marex, британские частные покупатели подали заявки почти на 1 млрд долларов. Примерно 40 % участников IPO в итоге не получили полного объема акций, который хотели приобрести.

Инвесторы осознавали риск, но всё равно покупали

Одним из таких покупателей стал 51-летний специалист по развитию бизнеса Ричард Кук. Он вложил в SpaceX 3000 фунтов, хотя хотел приобрести акций более чем в два раза больше.

Сам Кук называет такую инвестицию своеобразной лотереей. Он не скрывает, что считает SpaceX очень дорогой компанией и допускает возможность значительных убытков.

Это показательный момент. Ажиотаж вокруг IPO охватил не только новичков, которые впервые пришли на фондовый рынок благодаря имени Илона Маска. Среди покупателей было немало опытных инвесторов, которые хорошо понимали спекулятивный характер такой ставки.

Их привлекал прежде всего потенциал SpaceX на долгие годы вперед. Компания уже занимает одну из ключевых позиций в сфере коммерческих космических запусков, развивает Starlink и работает над гораздо более амбициозными проектами.

Для части покупателей этого оказалось достаточно, чтобы пойти на риск.

Кук, например, говорит о перспективах создания космических центров обработки данных и освоения других планет. Он не планирует продавать акции из-за краткосрочных колебаний и готов ждать годами, если ситуация не станет критической.

Сначала акции взлетели, а затем резко упали

Динамика ценных бумаг после IPO быстро продемонстрировала, насколько рискованной может быть такая инвестиция.

Цена размещения составила 135 долларов за акцию. На Nasdaq торги начались уже с 150 долларов.

После этого котировки стремительно пошли вверх и в течение некоторого времени достигали 225,64 доллара. То есть по сравнению с уровнем биржевого дебюта акции подорожали примерно на 50 %.

Но эйфория длилась недолго.

После пикового роста курс начал падать и опустился до 111 долларов. Таким образом, человек, купивший ценные бумаги вблизи локального максимума, за короткое время мог обнаружить весьма значительный убыток в своём портфеле.

Сам Кук описал эти колебания довольно просто: в один день инвестор доволен собой, а в другой чувствует себя дураком.

При этом он утверждает, что не следит за котировками постоянно и не строит свою повседневную жизнь вокруг краткосрочной стоимости акций.

Именно это и отличает спекулятивную часть портфеля от денег, которые человек не может себе позволить потерять.

Акции SpaceX покупали чаще, чем акции любой другой компании

Спрос был заметен и по статистике брокерских платформ.

Interactive Investor сообщал, что в июне его клиенты покупали акции SpaceX чаще, чем акции любой другой компании.

В AJ Bell количество заявок на IPO оказалось в пять раз больше, чем во время любого другого первичного размещения, доступного пользователям платформы за последнее десятилетие. Примерно три четверти заявителей составляли мужчины.

Руководитель рыночного направления AJ Bell Дэн Коутсворт объясняет этот интерес сочетанием двух факторов: SpaceX фактически является одним из символов новой космической экономики, а за Илоном Маском закрепилась репутация предпринимателя, который уже приносил инвесторам значительные доходы.

В то же время именно в этом и заключается главный риск.

Высокая оценка SpaceX в значительной степени основана не на текущих финансовых показателях, а на ожиданиях относительно того, какой компания может стать в будущем.

На рынок могут поступить миллионы новых акций

Еще одним испытанием для котировок станет окончание периода lock-up для сотрудников и ранних инвесторов.

После IPO такие акционеры, как правило, не могут сразу продать все свои акции. Это ограничение необходимо для того, чтобы огромное предложение акций не привело к обвалу рынка в первые дни после размещения.

В случае с SpaceX процесс разблокировки происходит постепенно.

После публикации результатов за второй квартал владельцы получили возможность продать 20 % акций, которые ранее были заблокированы. В дальнейшем планируется открывать дополнительные транши по 7 % через определенные промежутки времени.

К началу декабря потенциально доступными для продажи могут стать до 44 % таких ценных бумаг.

Это не означает, что все владельцы сразу нажмут кнопку «продать». Но чем больше акций поступает на открытый рынок, тем сильнее может стать предложение, а значит — и давление на котировки.

«Это как сделать ставку на лошадь»

Другой частный инвестор, 59-летний менеджер проектов Дэйв Бадси, сравнивает покупку SpaceX со ставкой на скачках.

Он купил десять акций во время формирования книги заявок и признает, что космическая отрасль по-прежнему остается чрезвычайно рискованным направлением.

Бадси уже инвестировал в компании, ориентируясь на крупные политические и экономические изменения. В частности, после начала полномасштабного вторжения России в Украину он приобрел акции британской оборонной компании BAE Systems, ожидая роста военных расходов.

В случае с SpaceX логика аналогична: инвестор делает ставку не столько на текущие показатели, сколько на долгосрочное развитие всей отрасли.

Однако он предостерегает новичков от надежд на быстрые деньги.

По его мнению, часть людей, возможно, вложила значительные суммы в IPO, рассчитывая практически мгновенно разбогатеть, а теперь паникует из-за падения котировок.

По словам Бадси, такие колебания являются вполне нормальной частью первичного размещения акций столь известной и спекулятивной компании.

Главный вопрос — сколько на самом деле стоит будущее SpaceX

Именно оценка компании остается одним из самых спорных моментов.

SpaceX оценивалась в сумму, превышающую 100-кратную годовую выручку. Это означает, что покупатели фактически платят сегодня огромную премию в ожидании того, что через много лет бизнес станет гораздо крупнее.

Подобная модель может принести огромную прибыль, если компания действительно реализует свои самые амбициозные планы. Но достаточно замедления развития Starlink, неудачных космических проектов, технологических проблем или изменения настроений на рынке, чтобы инвесторы начали гораздо осторожнее относиться к такой оценке.

Именно поэтому история SpaceX после IPO превратилась в своеобразный тест на веру в Илона Маска.

Инвесторы видят перед собой компанию с чрезвычайно сильным брендом, технологиями и потенциально огромными будущими рынками. В то же время они приобретают этот потенциал по цене, которая уже предполагает весьма оптимистичный сценарий развития.

Поэтому нынешние резкие колебания котировок вряд ли станут последними.

Как точно выразился один из инвесторов, SpaceX может оказаться похожей на поездку на американских горках. Вопрос лишь в том, кто готов оставаться в этом вагоне, когда после очередного стремительного подъема курс снова резко пойдет вниз.