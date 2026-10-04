Renault воскресила легендарний 8 Gordini як електричне купе на 270 к.с.: поки що це лише концепт

Renault показала концепт електричного 8 Gordini, створений за мотивами спортивного автомобіля 1960-х років. Нова версія зберегла впізнаваний образ, але отримала електричну силову установку потужністю 270 к.с.

Дизайнери розширили кузов: у концепту широка колія, виразні крила та великі колеса діаметром 19 дюймів спереду й 20 ззаду. Більші задні колеса відсилають до заднімоторного компонування оригінального Gordini. Сучасна підвіска й аеродинамічні елементи мають краще утримувати автомобіль на дорозі.

Над виглядом працювала команда Renault, яка підготувала понад 300 ескізів. З них вибрали два напрямки й об’єднали в загальний дизайн, зберігши впізнавані риси спорткара. Навіть фірмовий синій колір оновили: покриття складається з трьох шарів із перламутром і забарвленим сполучним, тому відтінок змінюється залежно від світла. У салоні тему ралійного авто продовжують спортивні деталі.

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Віцепрезидент Renault з дизайну Александр Мальваль пояснив, що компанія прагнула передати справжні емоції, поєднавши спадщину із сучасністю. За його словами, йдеться не про ностальгію, а про щиру любов до автомобілів.

Серійного випуску поки не заявлено, а 8 Gordini існує лише в єдиному екземплярі як концепт.