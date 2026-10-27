Позашляховик Ford назвали одним із найміцніших сучасних автомобілів

Ford Ranger Raptor привернув увагу автомобільного механіка, який вирішив оцінити конструкцію пікапа знизу. Побачене справило на нього сильне враження, особливо якість захисту та підвіски.

Сучасні автомобілі нерідко критикують за складну конструкцію, дорогі запчастини та економію на окремих компонентах. Однак Ford Ranger Raptor став прикладом протилежного підходу. Автомобільний механік Педро Бастіда, який веде популярний блог в Instagram, детально оглянув пікап і дійшов висновку, що його конструкція помітно відрізняється від більшості звичайних автомобілів.

Найбільше спеціаліста вразило не зовнішнє оформлення машини, а те, що приховано під кузовом. Під час огляду він звернув увагу на міцну раму, масивні елементи підвіски та захист важливих агрегатів. На його думку, Ranger Raptor справді розроблений для складних умов експлуатації, а не просто стилізований під позашляховик.

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Ford Ranger Raptor

Що особливого в конструкції Ford Ranger Raptor

Основою автомобіля служить посилена рамна конструкція, розрахована на значні навантаження. Пікап оснащений спеціальною підвіскою з амортизаторами FOX, які забезпечують великий хід коліс та адаптують характеристики демпфування до дорожніх умов. Завдяки цьому автомобіль здатний швидко пересуватися нерівною місцевістю, долати серйозні перешкоди та витримувати навантаження, які для звичайних кросоверів були б надмірними.

Окрему увагу механік приділив захисту днища. Найважливіші компоненти автомобіля прикриті міцними металевими елементами, які зменшують ризик пошкодження під час контакту з камінням та іншими перешкодами. Бастіда також позитивно оцінив якість використаних матеріалів і загальну продуманість конструкції, назвавши Ranger Raptor одним із найміцніших сучасних автомобілів.

У європейській версії пікап оснащується 3,0-літровим бензиновим двигуном V6 EcoBoost із двома турбокомпресорами. Він розвиває 292 к. с. та 491 Нм крутного моменту, працюючи разом із десятиступеневою автоматичною коробкою передач. Автомобіль також має повний привід і спеціальні режими для пересування бездоріжжям.

Ford Ranger Raptor

Чи означає міцна конструкція високу надійність

Попри позитивні враження механіка, називати Ford Ranger Raptor практично невразливим автомобілем було б перебільшенням. Оглянутий екземпляр мав невеликий пробіг, тому його стан не дозволяє робити остаточні висновки про довговічність двигуна, трансмісії чи електроніки. Міцність рами та підвіски свідчить про запас конструктивної витривалості, але не гарантує відсутності несправностей після тривалої експлуатації.

Крім того, утримання такого пікапа навряд чи можна назвати дешевим. Потужний бензиновий V6 може споживати близько 15 літрів пального на 100 км залежно від умов руху, а обслуговування спеціалізованої підвіски та заміна позашляхових шин потребуватимуть значних витрат. Особливо це стосується автомобілів, які регулярно використовують для швидкісної їзди складним бездоріжжям.

Тому під час купівлі вживаного Ranger Raptor важливо звертати увагу не лише на пробіг, а й на умови попередньої експлуатації. Стан рами, амортизаторів, захисту днища та елементів трансмісії може розповісти про автомобіль значно більше, ніж його зовнішній вигляд. Навіть дуже міцна конструкція не виключає дорогого ремонту після інтенсивного використання.