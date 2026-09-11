Euro NCAP розбив три нові китайські авто: всі отримали максимальні п’ять зірок

Європейська організація Euro NCAP опублікувала результати нової серії краш-тестів, до якої увійшли AION UT, Geely E2 та Leapmotor B05. Усі три китайські моделі отримали максимальну п’ятизіркову оцінку, причому випробування проводилися вже за значно суворішою методикою 2026 року.

Для порівняння, європейський Cupra Raval у стандартній комплектації отримав лише чотири зірки. П’ята з’являється тільки з додатковим пакетом безпеки, який додає прогнозований адаптивний круїз-контроль та систему попередження про поперечний рух спереду.

Китайські авто перевіряли за новими правилами

З 2026 року Euro NCAP суттєво змінив систему оцінювання. Тепер автомобілі перевіряють за чотирма основними напрямами: безпечне керування, запобігання ДТП, захист під час зіткнення та робота систем після аварії.

Тобто високий рейтинг уже залежить не лише від того, наскільки міцним є кузов. Враховуються автоматичне екстрене гальмування, контроль водія, захист пішоходів і велосипедистів, система eCall, можливість швидкого звільнення людей після ДТП та навіть зручність керування основними функціями.

AION UT отримав:

66% за безпечне керування;

74% за запобігання аваріям;

91% за захист під час ДТП;

88% за безпеку після аварії.

Особливо добре модель показала себе в краш-тестах. Водночас Euro NCAP розкритикував надмірну залежність від сенсорного екрана та систему розпізнавання швидкісних обмежень, яка правильно визначала знак лише у 68% випадків.

Leapmotor B05 показав 92% у краш-тестах

Geely E2 також отримав п’ять зірок, хоча без слабких місць не обійшлося. Під час фронтального удару захист ніг водія оцінили як слабкий, а автоматичне екстрене гальмування працювало нерівномірно залежно від сценарію. Водночас автомобіль набрав 95% у категорії безпеки після ДТП.

Leapmotor B05 продемонстрував один із найкращих результатів саме за захистом під час зіткнення — 92%. Він також отримав максимальні бали в тестах на боковий удар. Загальна оцінка моделі — п’ять зірок.

Результати важливі й для українського ринку, де китайські електромобілі стають дедалі помітнішими. Водночас є важливий нюанс: рейтинг Euro NCAP стосується конкретної європейської комплектації автомобіля. Машина, привезена напряму з китайського внутрішнього ринку, може відрізнятися набором подушок безпеки, асистентів або програмним забезпеченням.

Тому сам напис «п’ять зірок Euro NCAP» варто перевіряти саме для конкретної версії автомобіля.

Нові результати принаймні показують, що стереотип про китайські автомобілі як апріорі слабші в питаннях пасивної та активної безпеки дедалі менше відповідає реальності.