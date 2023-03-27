Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 27 марта, растущая Луна в знаке Близнецы. В этот день стоит избегать конфликтов и чужих проблем. Вместо этого лучше сосредоточиться на собственной жизни и текущих делах. Как раз легко будут даваться творческие задачи.

♈ Овны

В последнее время вам пришлось несладко, Овны. А поведение окружающих, которые будто сговорились и стали невыносимы, только усугубило ситуацию. Сегодня у вас может возникнуть желание наброситься на них с обвинениями. Звезды призывают сделать себе одолжение и не ввязываться в ненужные конфликты. Помните, что все ваши действия будут иметь последствия. И аукнуться могут много лет спустя.

Космический совет: избегайте сегодня конфликтов.

♉ Тельцы

Сегодня Тельцам как никогда важно помнить о своей истинной цели. Она заключается в том, чтобы раскрывать весь свой потенциал и наслаждаться жизнью. Так что избегайте чужих проблем и сосредоточьтесь на улучшении собственных условий. Ваш лучший наставник в этом — собственное сердце. Этот алхимик может превратить в золото любое вещество. Даже если оно очень мрачное на вид и по составу.

Космический совет: решение чужих проблем не сделает вас счастливее.

♊ Близнецы

Бывают ситуации, когда можно все исправить, но делать это совершенно не обязательно. Звезды подсказывают, что вы оказались именно в такой. Если так — сделайте себе одолжение, Близнецы. На самом деле вы можете все бросить, и конкретно вам от этого станет только лучше. Помните, вы не можете контролировать внешний мир. Единственное, над чем вы имеете реальную власть, — мир внутренний.

Космический совет: вы можете все бросить в любой момент. Иногда это самое лучшее решение.

♋ Раки

Широкие жесты и самые главные слова не всегда уместны, Раки. Зачастую не менее важны маленькие и простые вещи, которые напоминают вашим близким, что они занимают особое место в вашем сердце. Так что будьте сегодня щедры на слова поддержки и заботу. Не стесняйтесь выражать свою любовь, благодарность и привязанность. Ваша доброта может творить чудеса и исцелять разбитые сердца.

Космический совет: будьте щедры на слова поддержки.

♌ Львы

Вам нужно отдохнуть от всей драмы и переживаний, которые окружают вас. Но просто остаться дома — не лучшее решение. Соберите своих лучших друзей, обсудите накопившиеся проблемы и общие интересы. Совсем не обязательно устраивать для этого грандиозную вечеринку и рассылать креативные приглашения. На простую встречу в уютном кафе или дома люди тоже охотно соглашаются.

Космический совет: соберите своих лучших друзей вместе.

♍ Девы

В каждом из нас есть немного безумия и хаоса. Именно они делают каждого человека особенным, Девы. Благодаря иррациональности мы чувствуем вдохновение брать жизнь за рога и максимально использовать возможности, посылаемые Вселенной. Сегодня воспользуйтесь еще одной из них — вы находитесь на пути к личному счастью.

Космический совет: впустите в свою жизнь немного хаоса и безумия.

♎ Весы

Исцелиться — значит собрать себя воедино. Для этого важно принять и свою темную сторону. У вашего гнева, печали, ревности или негодования есть причины. Отрицать их — напрасный и вредный труд. Так что придется во всем разобраться без лишних эмоций. Что касается сердечных дел, звезды призывают вас отпустить прошлое. Если отношения не сложились, как вам хотелось, возможно, это просто был не тот человек.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед.

♏ Скорпионы

Для Скорпионов настало волнующее время в профессиональной жизни. Вы не только движетесь вперед в нужном темпе, но и притягиваете хорошие предложения. Но не это настоящая причина загадочной улыбки на вашем лице. Именно преодоление своих прошлых ограничений заставляет вас чувствовать себя великолепно. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: независимо от того, с чем вы боретесь, вы выйдете победителем.

Космический совет: вы на правильном пути, продолжайте двигаться вперед.

♐ Стрельцы

Сейчас не лучшее время начинать что-то новое, Стрельцы. Сосредоточьтесь на текущих проектах и закончите те, которые требуют внимания в первую очередь. Некоторые из вас скоро могут получить предложение о переезде. Не спешите принимать его. Объективно изучите новое место, соберите отзывы живших там знакомых. И помните, что от себя невозможно убежать.

Космический совет: не беритесь пока за новое. Разберетесь с текущими задачами.

♑ Козероги

Трудоспособности Козерогов завидуют многие. Представителям этого знака зодиака удается достичь небывалых высот без протекции родственников, любовников или влиятельных друзей. Но у амбиций есть и другая сторона — выгорание. Посвящать всю свою жизнь карьере — рискованно. Научитесь иногда отдыхать. Сейчас вам рекомендуется ограничить связь с внешним миром, чтобы не сгореть у станка.

Космический совет: возьмите перерыв в работе, иначе доведете себя до нервного срыва.

♒ Водолеи

Возьмите дело в свои руки и выражайте свое мнение без колебаний. Вам нечего терять, Водолеи. Жизнь, полная сожалений, никогда не прельщала вас. На этой неделе вы также испытаете позывы к творчеству. Если вы думали о том, чтобы написать книгу, записать видео для YouTube или просто заполнить несколько страниц в дневнике — наступило самое подходящее время для этого!

Космический совет: не стесняйтесь самовыражаться.

♊ Рыбы

Никто не должен быть идеальным! Вам не нужно всегда все делать правильно. Но нужно проникнуться духом игры и вдоволь повеселиться. Прыгайте обратно в поток жизни, Рыбы. В поток творческого сознания и бесконечных возможностей! Звезды советуют вам помчаться за Музой и удивить себя одним из невообразимого количества способов.

Космический совет: вернитесь в поток творческого сознания.