Синоптики лякають негодую на вихідні по всій Україні

Перша половина тижня була теплою. Синоптики запевняють, погода здивує неприємними сюрпризами на ці вихідні. Те, що зараз відносно тепло по всій Україні, це лише затишшя перед бурею. До кінця тижня Сонце сховається за хмарами, і майже всюди дощитиме. Непогода прийде вже у суботу, хоча у п’ятницю у більшості областей можна буде насолоджуватись осіннім теплом.





Так у Києві 9-го вересня температура повітря удень коливатиметься від +18 до +19 градусів тепла. У західних областях в першій половині дня пройдуть дощі. На вечір вони дійдуть до Вінниці. Очікується, що сильні осади випадуть на Херсонщині та по всій Миколаївській області. У решті областей буде сухо. Температура удень +17…+22 градуси на сході та +13…+18 градусів на заході.

Ранніх заморозків, як минулого року не буде. Дачники та городники встигнуть завершити всі справи по господарству.

Вже у суботу-неділю погода різко зіпсується. Зміни будуть на півночі, заході та у центральних областях. Рясні зливи, холодний вітер до 20 м/с, зниження температури — ось чого треба чекати людям. За нагоди краще залишатись на вихідні вдома.

На Україну насувається південно-західний вітер, саме він принесе похолодання.

У давнину люди слідкували за природними явищами, щоб передбачити погоду. У народі є такі прикмети про осінь. Якщо 10 вересня пройде дощ із грозою, то загалом осінь буде теплою. Якщо погода буде сухою, то навпаки, вся осінь буде холодною, тож стежте за погодою, та не забувайте брати з собою парасольку.

Бабине літо буде. Але через глобальне потепління воно прийде не як завжди, у перші тижні жовтня, а трохи раніше – наприкінці вересня.