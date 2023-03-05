Повістки у Viber та по SMS: в Мінцифрі пояснили процедуру

Багато хто з українців задавався питанням, чи буде для відправки повісток використовуватись Viber або державний портал “Дія”. Міністерство цифрової трансформації пояснило, які послуги будуть використовуватися під час мобілізації. Мстислав Банік, керівник відділу розвитку електронних послуг міністерства, повідомив деякі подробиці.

Банік пояснив, що уряд не планує надсилати повістки призовникам через жодну з вищезгаданих платформ. Портал “Дія” використовуватиметься лише для надсилання повідомлень та оновлень, пов’язаних із судовими рішеннями, наприклад, про дату судового засідання. Користувачі зможуть відключати ці повідомлення на власний розсуд. Банік підкреслив, що через ці платформи не надсилатимуться повістки до суду.

Що стосується програми для обміну повідомленнями Viber, то вона використовуватиметься лише для отримання повідомлень про необхідність з’явитися до суду, а не для цілей призову до армії. Однак Viber активно використовувався під час пандемії COVID-19 для просування каналів “Акція” та “МОЗ”. На думку експертів, Viber забезпечував безкоштовні розсилки мільйонам користувачів під час таких кампаній, як “Тисяча за вакцинацію” та COVID-сертифікати.