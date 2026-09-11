Euro NCAP провел краш-тесты трёх новых китайских автомобилей: все получили максимальные пять звёзд

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты новой серии краш-тестов, в которую вошли AION UT, Geely E2 и Leapmotor B05. Все три китайские модели получили максимальную пятизвездочную оценку, причем испытания проводились уже по значительно более строгой методике 2026 года.

Для сравнения: европейская Cupra Raval в стандартной комплектации получила лишь четыре звезды. Пятая звезда появляется только с дополнительным пакетом безопасности, который включает прогнозирующий адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о поперечном движении впереди.

Китайские автомобили проверяли в соответствии с новыми правилами

С 2026 года Euro NCAP существенно изменил систему оценки. Теперь автомобили проверяются по четырём основным направлениям: безопасное вождение, предотвращение ДТП, защита при столкновении и работа систем после аварии.

То есть высокий рейтинг теперь зависит не только от прочности кузова. Учитываются автоматическое экстренное торможение, контроль за поведением водителя, защита пешеходов и велосипедистов, система eCall, возможность быстрого освобождения людей после ДТП и даже удобство управления основными функциями.

AION UT получил:

66 % за безопасное вождение;

74 % за предотвращение аварий;

91 % — за защиту при ДТП;

88 % за безопасность после аварии.

Особенно хорошо модель проявила себя в краш-тестах. В то же время Euro NCAP раскритиковал чрезмерную зависимость от сенсорного экрана и систему распознавания ограничений скорости, которая правильно определяла знак лишь в 68 % случаев.

Leapmotor B05 продемонстрировал 92 % в краш-тестах

Geely E2 также получил пять звезд, хотя без слабых мест не обошлось. При лобовом столкновении защита ног водителя была оценена как слабая, а автоматическое экстренное торможение работало неравномерно в зависимости от сценария. В то же время автомобиль набрал 95% в категории безопасности после ДТП.

Leapmotor B05 продемонстрировал один из лучших результатов именно по уровню защиты при столкновении — 92 %. Он также получил максимальные баллы в тестах на боковой удар. Общая оценка модели — пять звезд.

Эти результаты важны и для украинского рынка, где китайские электромобили становятся всё более заметными. В то же время есть важный нюанс: рейтинг Euro NCAP касается конкретной европейской комплектации автомобиля. Машина, привезенная напрямую с китайского внутреннего рынка, может отличаться набором подушек безопасности, ассистентов или программным обеспечением.

Поэтому надпись «пять звёзд Euro NCAP» следует проверять именно для конкретной версии автомобиля.

Новые результаты, по крайней мере, показывают, что стереотип о том, что китайские автомобили априори уступают в вопросах пассивной и активной безопасности, всё меньше соответствует реальности.