Xiaomi Redmi Note 17 показали на рендерах: дизайн уже критикуют за банальность

В сети появилось изображение, которое якобы раскрывает дизайн будущей линейки смартфонов Redmi Note 17 — это подтверждает, что Xiaomi готовит презентацию серии в Китае уже в этом месяце. Впрочем, реакция на утечку оказалась не слишком восторженной.

Дизайн вызывает ассоциации с конкурентами

На фотографии, опубликованной изданием Gizmochina, запечатлены простые, довольно невзрачные смартфоны, внешний вид которых напоминает Oppo Find X9 (Pro) и OnePlus 15R.

Xiaomi Redmi Note 17

По данным источника, на рендерах изображены Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro — и именно с ними связаны самые большие нарекания: один из смартфонов получил только одну основную камеру сзади, а второй — две, что для этого сегмента сегодня уже считается стандартом, а не преимуществом.

Три модели сразу

В июле 2026 года в Китае ожидается одновременный дебют трёх смартфонов этой линейки:

Redmi Note 17

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Max

Впоследствии линейка, вероятно, пополнится ещё несколькими вариантами, как это уже бывало с предыдущими поколениями этой серии.

Что известно о характеристиках

По неофициальным данным, базовая версия Redmi Note 17 будет оснащена 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 и основной камерой на 50 Мп.

Redmi Note 17 Pro будет иметь такой же тип экрана (OLED, 1,5K) и аналогичную 50-мегапиксельную камеру, но будет оснащён более мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 и аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч.

Флагман линейки, Redmi Note 17 Pro Max, судя по слухам, будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7500, аккумулятором ёмкостью 10100 мА·ч и основной камерой с разрешением 200 Мп.

Что Xiaomi уже продает в Украине

Последнее поколение серии — Redmi Note 15 — появилось на украинском рынке по цене примерно от 7999–8199 грн за базовую модель в комплектации 6/128 ГБ, в зависимости от ритейлера и модификации (LTE или 5G).

Версии Redmi Note 15 Pro предлагались уже по значительно более высокой цене — от 12 000 до 14 500 грн за конфигурацию 8/256 ГБ, тогда как топовая модель Redmi Note 15 Pro+ 5G с 512 ГБ памяти стоила около 18 700 грн. Если Xiaomi сохранит подобную ценовую политику и для нового поколения, базовая модель Redmi Note 17 и версии Pro, скорее всего, попадут в те же ценовые сегменты, а окончательную стоимость украинские покупатели узнают только после официального анонса линейки.

А где же 16-ка?

Похоже, Xiaomi, как и в случае с флагманской линейкой (где компания пропустила «Xiaomi 16» и сразу выпустила Xiaomi 17), решила пропустить номер 16 и в серии Redmi Note — по крайней мере, на глобальном рынке, включая Украину. То есть после Redmi Note 15 следующей официальной глобальной серией сразу становится Redmi Note 17, без промежуточного «шестнадцатого» поколения.

Впрочем, название «Redmi Note 16» всё же появлялось в сети — в частности, на индийском Amazon и некоторых профильных сайтах с техническими характеристиками встречаются упоминания о Redmi Note 16 и Note 16 Pro. Это можно объяснить тем, что в Индии Xiaomi иногда использует иную нумерацию моделей среднего класса, чем на глобальном или китайском рынках, поэтому названия линеек не всегда совпадают. Для Украины и большинства других регионов актуальным остается именно переход от Note 15 сразу к Note 17.