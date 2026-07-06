Xiaomi Redmi Note 17 показали на рендерах: дизайн вже критикують за вторинність

У мережі з’явилося зображення, яке нібито розкриває дизайн майбутньої лінійки смартфонів Redmi Note 17 — це підтверджує, що Xiaomi готує презентацію серії в Китаї вже цього місяця. Втім, реакція на витік виявилась не надто захопленою.

Дизайн викликає асоціації з конкурентами

Зображення, опубліковане виданням Gizmochina, показує прості, доволі невиразні смартфони, зовнішній вигляд яких нагадує Oppo Find X9 (Pro) та OnePlus 15R.

Xiaomi Redmi Note 17

За даними джерела, на рендерах зображені Redmi Note 17 та Redmi Note 17 Pro — і саме з ними пов’язані найбільші нарікання: один зі смартфонів отримав лише одну основну камеру ззаду, а другий — дві, що для цього сегмента сьогодні вже вважається стандартом, а не перевагою.

Три моделі одразу

У липні 2026 року в Китаї очікується одночасний дебют трьох смартфонів лінійки:

Redmi Note 17

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Max

Згодом лінійка, ймовірно, розшириться ще кількома варіантами, як це вже бувало з попередніми поколіннями серії.

Що відомо про характеристики

За неофіційними даними, базовий Redmi Note 17 отримає 6,83-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 1,5K, процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 та основну камеру на 50 Мп.

Redmi Note 17 Pro матиме такий самий тип екрана (OLED, 1,5K) і аналогічну 50-мегапіксельну камеру, але отримає більш потужний чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 та акумулятор ємністю 9000 мА·год.

Флагман лінійки, Redmi Note 17 Pro Max, судячи з чуток, оснастять процесором MediaTek Dimensity 7500, батареєю на 10100 мА·год та основною камерою роздільною здатністю 200 Мп.

Що Xiaomi вже продає в Україні

Останнє покоління серії — Redmi Note 15 — на українському ринку стартувало приблизно від 7999–8199 грн за базову модель у комплектації 6/128 ГБ, залежно від рітейлера та модифікації (LTE чи 5G).

Версії Redmi Note 15 Pro пропонувалися вже за суттєво вищу вартість — від 12 000–14 500 грн за конфігурацію 8/256 ГБ, тоді як топова Redmi Note 15 Pro+ 5G з 512 ГБ пам’яті коштувала близько 18 700 грн. Якщо Xiaomi збереже подібну цінову політику й для нового покоління, базовий Redmi Note 17 та Pro-версії, найімовірніше, потраплять у ті самі сегменти цін, а остаточну вартість українські покупці дізнаються лише після офіційного анонсу лінійки.

А де ж 16-ка?

Схоже, Xiaomi так само, як і з флагманською лінійкою (де компанія пропустила “Xiaomi 16” і одразу випустила Xiaomi 17), вирішила пропустити номер 16 і в серії Redmi Note — принаймні на глобальному ринку, включно з Україною. Тобто після Redmi Note 15 наступною офіційною глобальною серією одразу стає Redmi Note 17, без проміжного “шістнадцятого” покоління.

Втім, назва “Redmi Note 16” все ж таки з’являлася в мережі — зокрема на індійському Amazon та деяких профільних сайтах зі специфікаціями трапляються згадки про Redmi Note 16 і Note 16 Pro. Це можна пояснити тим, що в Індії Xiaomi іноді використовує іншу нумерацію моделей середнього класу, ніж на глобальному чи китайському ринках, тому лінійки не завжди збігаються один до одного за назвами. Для України та більшості інших регіонів актуальним залишається саме перехід від Note 15 одразу до Note 17.