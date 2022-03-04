Українцям будуть роздавати продуктові набори: що це таке

Українці, що належать до пільгових категорій населення, незабаром отримають безкоштовні продуктові подарунки. До них увійдуть так звані соціальні товари, що мають довгий термін зберігання, як то крупи, консерви, чи макаронні вироби.





Про запровадження такої ініціативи повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України. В розробці даного проекту соціальної допомоги також взяло участь Міністерство економіки. Натомість реалізацію ініціативи взяв на себе вітчизняний бізнес.

До соціальних продуктових наборів увійдуть:

крупи;

макаронні вироби;

пластівці;

консерви;

сухе печиво;

згущене молоко;

цукор;

соняшникова олія.

Продовольчу допомогу отримають самотні українці похилого віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні родини та інші вразливі категорії населення. Збір даних про потребуючих допомоги громадян у кожному регіоні забезпечать місцеві соціальні служби.

Як повідомив член правління компанії «Укрзалізниця» Сергій Лещенко, для втілення благодійної ініціативи в життя вже було створено спеціальний координаційний штаб. Наразі приєднатися до доброї справи та допомогти малозабезпеченим громадянам своєю продукцією може кожен виробник.

Українським бізнесменам пропонують долучитися до ініціативи, зателефонувавши до координаційного центру за номерами: 050-437-50-70, 095-268-32-29, 067-678-59-13, 067-678-59-16. Також підприємці можуть заповнити спеціальну Google-форму.

Відомо, що до соціальної ініціативи вже приєдналося кілька аграрних асоціацій, зокрема Український клуб аграрного бізнесу, а також Всеукраїнська Аграрна Рада. Завдяки активності та чіткій громадянській позиції вітчизняних виробників, перші вантажівки з продуктами харчування вже вирушили в напрямку регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, що не зважаючи на воєнний стан українські супермаркети продовжують безперебійно забезпечувати українців продовольством та продуктами першої необхідності. Популярні українські мережі супермаркетів, як то АТБ, Сільпо та VARUS запевнили громадян, що проблем із продуктами не буде і в подальшому. Адже компанії вже встигли дещо скорегувати маршрути доставки у відповідності до потреб населення.

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