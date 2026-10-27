Внедорожник Ford назвали одним из самых прочных современных автомобилей

Ford Ranger Raptor привлек внимание автомеханика, который решил оценить конструкцию пикапа снизу. Увиденное произвело на него сильное впечатление, особенно качество защиты и подвески.

Современные автомобили нередко подвергаются критике за сложную конструкцию, дорогие запчасти и экономию на отдельных компонентах. Однако Ford Ranger Raptor стал примером противоположного подхода. Автомеханик Педро Бастида, ведущий популярный блог в Instagram, подробно осмотрел пикап и пришёл к выводу, что его конструкция заметно отличается от большинства обычных автомобилей.

Больше всего специалиста поразило не внешнее оформление машины, а то, что скрыто под кузовом. Во время осмотра он обратил внимание на прочную раму, массивные элементы подвески и защиту важных агрегатов. По его мнению, Ranger Raptor действительно разработан для сложных условий эксплуатации, а не просто стилизован под внедорожник.

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Ford Ranger Raptor

Чем примечательна конструкция Ford Ranger Raptor

Основой автомобиля служит усиленная рамная конструкция, рассчитанная на значительные нагрузки. Пикап оснащен специальной подвеской с амортизаторами FOX, которые обеспечивают большой ход колес и адаптируют характеристики демпфирования к дорожным условиям. Благодаря этому автомобиль способен быстро передвигаться по неровной местности, преодолевать серьезные препятствия и выдерживать нагрузки, которые для обычных кроссоверов были бы чрезмерными.

Особое внимание механик уделил защите днища. Наиболее важные компоненты автомобиля защищены прочными металлическими элементами, которые снижают риск повреждения при контакте с камнями и другими препятствиями. Бастида также положительно оценил качество использованных материалов и общую продуманность конструкции, назвав Ranger Raptor одним из самых прочных современных автомобилей.

В европейской версии пикап оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами. Он развивает 292 к. с. и 491 Нм крутящего момента, работая в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль также имеет полный привод и специальные режимы для движения по бездорожью.

Ford Ranger Raptor

Означает ли прочная конструкция высокую надежность?

Несмотря на положительные впечатления механика, называть Ford Ranger Raptor практически неуязвимым автомобилем было бы преувеличением. Осмотренный экземпляр имел небольшой пробег, поэтому его состояние не позволяет делать окончательные выводы о долговечности двигателя, трансмиссии или электроники. Прочность рамы и подвески свидетельствует о запасе конструктивной прочности, но не гарантирует отсутствия неисправностей после длительной эксплуатации.

Кроме того, содержание такого пикапа вряд ли можно назвать дешёвым. Мощный бензиновый V6 может потреблять около 15 литров топлива на 100 км в зависимости от условий движения, а обслуживание специализированной подвески и замена внедорожных шин потребуют значительных затрат. Особенно это касается автомобилей, которые регулярно используются для скоростной езды по сложному бездорожью.

Поэтому при покупке подержанного Ranger Raptor важно обращать внимание не только на пробег, но и на условия предыдущей эксплуатации. Состояние рамы, амортизаторов, защиты днища и элементов трансмиссии может рассказать об автомобиле гораздо больше, чем его внешний вид. Даже очень прочная конструкция не исключает дорогостоящего ремонта после интенсивной эксплуатации.