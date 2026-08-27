Не совсем +20 км/ч: при какой скорости камеры могут зафиксировать нарушение

Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине продолжает расширяться. С 20 августа 2026 года заработали еще 50 комплексов, после чего их общее количество возросло до 426. Камеры устанавливают в первую очередь на участках с повышенной аварийностью и большим количеством ДТП с тяжкими последствиями.

На этом фоне водителей особенно интересует практический вопрос: насколько можно превысить установленную скорость, прежде чем камера автоматически выпишет штраф.

Действительно ли в Украине можно ехать на 20 км/ч быстрее?

Распространенная среди водителей фраза о «разрешенных +20 км/ч» не совсем верна.

Правила дорожного движения не допускают превышения скорости даже на несколько километров в час. Однако статья 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф именно в том случае, если установленное ограничение превышено более чем на 20 км/ч.

То есть, если на дороге установлено ограничение 50 км/ч, движение со скоростью 60 или 65 км/ч всё равно считается превышением установленной скорости. Просто за такое превышение в настоящее время не предусмотрен штраф в соответствии с этой нормой КоАП.

Но и цифра 70 км/ч не является точным порогом срабатывания автоматической камеры.

У камер есть ещё и техническая погрешность

При автоматической фиксации учитывается погрешность измерительного оборудования. По данным МВД, её величина зависит от конкретного комплекса, но не должна превышать ±3 км/ч.

МВД приводит наглядный пример для города, где разрешено движение со скоростью 50 км/ч.

Если погрешность установленного комплекса составляет ±2 км/ч, расчет будет выглядеть следующим образом:

50 км/ч + 20 км/ч + 2 км/ч погрешности = 72 км/ч.

Итак, штраф в таком случае будет налагаться, если система зафиксирует скорость 73 км/ч или выше. Именно такой пример официально приводит МВД.

В то же время не стоит считать 72 км/ч какой-то гарантированно «безопасной» скоростью для всех камер. Погрешность может варьироваться в зависимости от типа комплекса, а на отдельном участке дороги может действовать другое ограничение скорости.

При какой скорости можно получить штраф

Если максимально упростить ситуацию, то при обычном городском ограничении скорости в 50 км/ч ответственность наступает при превышении этого предела более чем на 20 км/ч с дополнительным учетом погрешности измерительного прибора.

Поэтому автоматические системы, как правило, не выносят постановление, как только скорость автомобиля достигает 71 км/ч. Фактический порог будет несколько выше из-за метрологической погрешности камеры.

Тот же принцип применяется и на дорогах с другими установленными ограничениями. Сначала берется разрешенная скорость на конкретном участке, к ней прибавляется порог ответственности в 20 км/ч, а при оформлении автоматически зафиксированного нарушения учитывается допустимая погрешность прибора.

Сколько придется заплатить

По состоянию на август 2026 года размеры штрафов остаются следующими:

340 грн — за превышение установленного ограничения более чем на 20 км/ч;

— за превышение установленного ограничения более чем на 20 км/ч; 1700 грн — если превышение скорости составляет более 50 км/ч.

При этом в случае нарушений, зафиксированных автоматически, предусмотрена возможность уплатить 50 % суммы штрафа в установленный законом льготный срок.

В Украине сейчас обсуждается изменение системы наказаний за превышение скорости. В частности, предлагалось ввести более детальную градацию штрафов и ужесточить наказание для водителей, систематически превышающих скорость. В июне 2026 года правительство подтвердило подготовку соответствующих изменений.

Однако на данный момент новые правила ещё не заменили действующую норму: для штрафа за обычное превышение скорости по-прежнему действует порог «более 20 км/ч». Это также подтвердило МВД в июне 2026 года.

Поэтому распространенное утверждение о том, что украинским водителям якобы «официально разрешено превышать скорость на +20 км/ч», является некорректным. Предел скорости остается тем, который установлен ПДД или дорожным знаком. Просто административная ответственность за превышение скорости начинается с другого предела, а при автоматической фиксации к ней дополнительно учитывается техническая погрешность камеры.