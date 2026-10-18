Hyundai представила Tucson 2027: новый дизайн, увеличенные габариты и мощные гибриды

Компания Hyundai представила пятое поколение популярного кроссовера Tucson. Автомобиль получил кардинально обновленный внешний вид, более просторный салон, современную мультимедийную систему и более экономичные силовые установки.

Новый Hyundai Tucson 2027 выполнен в фирменном стиле Art of Steel. Кроссовер получил массивные колесные арки, угловатые формы кузова, выразительные светодиодные элементы спереди и оригинальную заднюю оптику. Благодаря этому автомобиль стал выглядеть значительно солиднее своего предшественника.

Габариты зависят от рынка. Европейская версия имеет длину 4560 мм, ширину 1900 мм и колесную базу 2720 мм. Удлиненная версия для других рынков достигает 4700 мм в длину, а расстояние между осями составляет 2785 мм.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Для европейских покупателей предусмотрены три основных силовых установки. Базовый бензиновый двигатель развивает 150 к. с., обычный гибрид — 245 к. с., а подключаемый гибрид — 292 к. с. Последний оснащен аккумулятором емкостью 17,1 кВт·ч и способен проходить до 81 км исключительно на электротяге.

Разгон до 100 км/ч у гибридной версии занимает 8,3 секунды, а у подключаемого гибрида — 7,9 секунды.

Салон также был существенно обновлен. Tucson получил мультимедийную систему Pleos Connect на базе Android Automotive с дисплеем диагональю 12,9 или 17 дюймов. Перед водителем расположена отдельная 9,9-дюймовая цифровая приборная панель.

Система поддерживает голосового помощника Gleo AI, который распознает естественную речь. При этом Hyundai сохранила физические кнопки для управления основными функциями. Среди доступного оборудования — две беспроводные зарядки для смартфонов, массаж передних сидений и мощные порты USB-C.

Продажи нового Tucson в Южной Корее запланированы на конец 2026 года, а на европейском и других рынках модель появится в 2027 году. Цены для Европы пока не объявлены.