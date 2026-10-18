Hyundai представила Tucson 2027: новий дизайн, більші габарити та потужні гібриди

Компанія Hyundai представила п’яте покоління популярного кросовера Tucson. Автомобіль отримав кардинально змінену зовнішність, просторіший салон, сучасну мультимедійну систему та економічніші силові установки.

Новий Hyundai Tucson 2027 виконаний у фірмовому стилі Art of Steel. Кросовер отримав масивні колісні арки, кутасті форми кузова, виразні світлодіодні елементи спереду та оригінальну задню оптику. Завдяки цьому автомобіль став виглядати значно солідніше за попередника.

Габарити залежать від ринку. Європейська версія має довжину 4560 мм, ширину 1900 мм і колісну базу 2720 мм. Подовжений варіант для інших ринків сягає 4700 мм завдовжки, а відстань між осями становить 2785 мм.

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Для європейських покупців передбачено три основні силові установки. Базовий бензиновий двигун розвиває 150 к. с., звичайний гібрид — 245 к. с., а підзаряджуваний гібрид — 292 к. с. Останній оснащений батареєю на 17,1 кВт·год і здатний проїжджати до 81 км виключно на електротязі.

Розгін до 100 км/год у гібридної модифікації займає 8,3 секунди, а у підзаряджуваного гібрида — 7,9 секунди.

Салон також суттєво оновили. Tucson отримав мультимедійну систему Pleos Connect на базі Android Automotive з дисплеєм діагоналлю 12,9 або 17 дюймів. Перед водієм розташована окрема 9,9-дюймова цифрова панель приладів.

Система підтримує голосового помічника Gleo AI, який розпізнає природне мовлення. Водночас Hyundai зберегла фізичні кнопки для керування основними функціями. Серед доступного обладнання — дві бездротові зарядки для смартфонів, масаж передніх сидінь і потужні порти USB-C.

Продажі нового Tucson у Південній Кореї заплановані на кінець 2026 року, а на європейському та інших ринках модель з’явиться у 2027 році. Ціни для Європи поки не оголошені.