Новий кросовер Volvo став справжнім хітом: попит у 10 разів перевищив обсяги виробництва

Новий електричний кросовер Volvo EX60 викликав значно більший інтерес, ніж очікував виробник. Однак компанія зіткнулася з виробничими проблемами, які заважають задовольнити попит.

Шведський автовиробник Volvo Cars опинився в незвичайній ситуації: покупці активно замовляють новий електричний EX60, але завод не встигає виготовляти автомобілі. З моменту презентації кросовера в січні 2026 року компанія отримала понад 50 тисяч замовлень лише в Європі. Водночас із початку серійного виробництва у квітні вдалося випустити приблизно 5 тисяч машин. Таким чином, кількість замовлень уже приблизно вдесятеро перевищує загальний обсяг виробництва.

Про труднощі компанія повідомила під час презентації фінансових результатів за третій квартал. Генеральний директор Volvo Cars Хокан Самуельссон визнав, що запуск масового виробництва EX60 виявився складнішим, ніж передбачалося. Через це модель, на яку покладають великі надії, поки не приносить очікуваного фінансового результату.

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Volvo EX60

Чому Volvo не може випускати EX60 швидше

Головною причиною затримок стала нова технологія виробництва акумуляторів. Volvo EX60 побудований на сучасній платформі SPA3, яка передбачає інтеграцію батареї безпосередньо в силову структуру кузова. Таке рішення дозволяє ефективніше використовувати простір, зменшувати масу автомобіля та покращувати його характеристики, але водночас суттєво ускладнює процес складання.

Особливо проблемним виявився монтаж акумуляторних елементів. За словами керівництва Volvo, приблизно сотню елементів потрібно встановлювати за допомогою складного автоматизованого обладнання, оскільки виконати цю операцію вручну неможливо. Виробничу лінію на заводі в Торсланді поблизу Гетеборга досі налаштовують, поступово усуваючи технічні труднощі. При цьому компанія наголошує, що проблеми не пов’язані з програмним забезпеченням, як це раніше сталося з електричним Volvo EX90.

На переобладнання підприємства для випуску автомобілів на платформі SPA3 виробник витратив близько 750 мільйонів фунтів стерлінгів. У Volvo визнають, що початкові прогнози щодо швидкості запуску виробництва були надто оптимістичними, проте запевняють, що кількість виготовлених машин поступово збільшується.

Затримки стали новою проблемою для Volvo

Труднощі з EX60 виникли у вкрай несприятливий момент для шведського бренду. За підсумками третього кварталу 2026 року виручка Volvo Cars скоротилася на 23%, до 66,9 млрд шведських крон. Компанія зафіксувала операційний збиток у розмірі 5,6 млрд крон, тоді як роком раніше отримала 6,4 млрд крон прибутку. На фінансові результати негативно впливають слабкі продажі в Китаї та США, посилення конкуренції й торговельні обмеження.

Через погіршення ситуації Volvo оголосила про скорочення приблизно 2500 робочих місць та додаткову програму економії на 5 млрд крон. Саме EX60 мав стати одним із ключових джерел прибутку, але затримки виробництва відкладають реалізацію цих планів. Керівництво розраховує поступово вийти на необхідні обсяги випуску протягом 2027 року, хоча точних термінів поки не називає.

Попри труднощі, компанія не збирається відмовлятися від нової платформи. У другій половині 2027 року Volvo планує вивести на ринок доступніший електричний кросовер на архітектурі SPA3, який займе нижчий ціновий сегмент. Виробник розраховує, що розширення модельного ряду та збільшення обсягів випуску допоможуть повернути вкладені кошти й покращити фінансові результати.