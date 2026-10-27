Volvo опинилася у фінансовій кризі: компанія звільнить 2500 працівників після мільярдних збитків

Шведський автовиробник Volvo Cars оголосив про нову хвилю скорочень персоналу після різкого погіршення фінансових результатів. Компанія втратила мільярди крон і зіткнулася з падінням продажів на ключових ринках.

Volvo Cars переживає один із найскладніших періодів за останні роки. За підсумками третього кварталу 2026 року компанія зафіксувала значні операційні збитки та повідомила про плани скоротити приблизно 2500 робочих місць. Це близько 6% її персоналу.

Як повідомляє Reuters із посиланням на керівництво автовиробника, нові скорочення доповнять програму, оголошену торік, яка вже передбачала ліквідацію близько 3000 посад. Таким чином, загальна кількість робочих місць, охоплених двома хвилями реструктуризації, може досягти 5500.

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Volvo втратила мільярди та розчарувала інвесторів

Згідно з офіційним квартальним звітом, виручка Volvo Cars скоротилася з 86,4 млрд до 66,9 млрд шведських крон. Падіння становило майже 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ще серйознішим виявилося погіршення прибутковості. Якщо торік компанія отримала операційний прибуток у розмірі 6,4 млрд крон, то тепер зафіксувала збиток у 5,6 млрд крон. Без урахування окремих статей та результатів пов’язаних компаній операційний збиток становив 3,7 млрд крон.

Фінансові показники виявилися значно гіршими за прогнози аналітиків. За даними Reuters, експерти очікували збитків приблизно на 724 млн крон. Після оприлюднення звітності акції Volvo Cars обвалилися приблизно на 24%, досягнувши історичного мінімуму.

Проблеми помітні й у грошових потоках. За квартал відтік коштів від операційної та інвестиційної діяльності становив 8,9 млрд крон, тоді як роком раніше — 4,3 млрд.

Чому у Volvo виникли проблеми

Однією з головних причин погіршення результатів стала ситуація в Китаї, де виручка Volvo Cars скоротилася майже наполовину. На місцевому ринку шведський бренд стикається з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку китайських виробників, які пропонують сучасні електромобілі за привабливішими цінами.

Складною залишається ситуація і в США. На прибутковість Volvo впливають імпортні мита, зміни державної підтримки електрифікованих автомобілів та повільніше, ніж очікувалося, відновлення попиту.

Додатковим ударом стала переоцінка екологічних кредитів CAFE через зміни американського законодавства. Це погіршило фінансовий результат компанії на 1,1 млрд шведських крон.

На початку жовтня Volvo Cars уже відмовилася від раніше оприлюднених прогнозів продажів і грошових потоків на 2026 рік. Тепер керівництво визнає, що ситуація виявилася складнішою, ніж передбачалося.

Попри проблеми, компанія не збирається повністю переглядати свою стратегію електрифікації. Частка повністю електричних автомобілів у світових продажах Volvo за третій квартал зросла до 32% проти 22% роком раніше.

Що чекає на компанію та її працівників

Із запланованих 2500 скорочень приблизно 2000 припадуть на Швецію, а ще 500 — на інші країни. При цьому йдеться не лише про безпосередні звільнення. Volvo планує скорочувати контракти із зовнішніми консультантами, не заповнювати частину вакансій та пропонувати співробітникам добровільні програми виходу.

За словами генерального директора Хокана Самуельссона, основну частину скорочень мають завершити до середини 2027 року. Водночас керівництво не виключає додаткових заходів, якщо фінансові результати не покращаться.

Компанія також планує скоротити витрати ще на 5 млрд шведських крон на додачу до раніше реалізованих програм економії. Повний фінансовий ефект від цих рішень очікують до кінця 2027 року.

У довгостроковій перспективі Volvo Cars розраховує покращити становище завдяки оновленню модельного ряду, локалізації виробництва та тіснішій співпраці з брендами китайського концерну Geely, який контролює шведського автовиробника.

До кінця 2030 року Volvo планує представити 13 нових автомобілів. Однак найближчі квартали покажуть, чи зможе оновлення модельного ряду компенсувати втрати на китайському та американському ринках без подальшого скорочення персоналу.