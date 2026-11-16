Vodafone підвищує тарифи на інтернет з 1 грудня: скільки доведеться платити

Український мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості домашнього інтернету. Нові тарифи почнуть діяти з 1 грудня 2026 року та охоплять лінійку Vodafone Gigabit Net. Компанія пояснює рішення зростанням витрат на підтримку телекомунікаційної інфраструктури, зокрема забезпечення роботи мережі під час відключень електроенергії.

Найпопулярніший тариф Vodafone Gigabit Net подорожчає з 250 до 300 гривень на місяць. Таким чином, абонентам доведеться платити на 50 гривень більше, або на 600 гривень на рік. Підвищення становитиме 20% від попередньої вартості послуги.

Кого торкнеться підвищення тарифів

Нові ціни застосовуватимуться до користувачів, які підключатимуть домашній інтернет Vodafone з 1 грудня. Водночас зміни поширяться й на частину чинних абонентів. Усім клієнтам, яких торкнеться перегляд вартості, оператор обіцяє надіслати персональні SMS-повідомлення. Перевірити актуальну ціну свого тарифу також можна буде в особистому кабінеті.

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У Vodafone зазначають, що вартість домашнього інтернету залишалася незмінною з 2023 року. За цей час значно подорожчали пальне для генераторів, акумулятори, оптоволокно та обладнання для обслуговування мережі. Додаткових витрат потребують ремонт пошкодженої інфраструктури та забезпечення автономної роботи обладнання під час тривалих знеструмлень.

Інтернет працюватиме до чотирьох діб без електрики

Однією з головних переваг домашнього інтернету Vodafone компанія називає його енергонезалежність. Завдяки резервним джерелам живлення мережа здатна працювати до чотирьох діб навіть за відсутності централізованого електропостачання. Водночас для користування інтернетом абоненту також необхідно забезпечити живлення домашнього обладнання.

Оператор нагадує, що за останні п’ять років інвестував понад 2,2 млрд гривень у розвиток і модернізацію фіксованої мережі. Крім того, за результатами досліджень Ookla за перше півріччя 2026 року Vodafone отримав відзнаки Best Fixed Network та Fastest Fixed Network. У рейтингу nPerf за 2025 рік компанія також посіла провідні позиції серед українських провайдерів фіксованого інтернету.

Для абонентів, які хочуть заощадити, Vodafone пропонує комбінований тариф GigaCombo. Він об’єднує мобільний зв’язок, домашній інтернет і телебачення Vodafone TV. Протягом перших шести місяців вартість пакета становить 250 гривень на місяць, після чого починається від 350 гривень залежно від обраних умов.