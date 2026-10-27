Volvo оказалась в финансовом кризисе: компания уволит 2500 сотрудников после миллиардных убытков

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о новой волне сокращений персонала после резкого ухудшения финансовых результатов. Компания понесла убытки в миллиарды крон и столкнулась с падением продаж на ключевых рынках.

Volvo Cars переживает один из самых сложных периодов за последние годы. По итогам третьего квартала 2026 года компания зафиксировала значительные операционные убытки и сообщила о планах сократить около 2500 рабочих мест. Это составляет около 6 % её персонала.

Как сообщает Reuters со ссылкой на руководство автопроизводителя, новые сокращения дополнят объявленную в прошлом году программу, которая уже предусматривала ликвидацию около 3000 должностей. Таким образом, общее количество рабочих мест, затронутых двумя волнами реструктуризации, может достичь 5500.

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Volvo понесла убытки в миллиарды и разочаровала инвесторов

Согласно официальному квартальному отчёту, выручка Volvo Cars сократилась с 86,4 млрд до 66,9 млрд шведских крон. Падение составило почти 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще более серьезным оказалось ухудшение рентабельности. Если в прошлом году компания получила операционную прибыль в размере 6,4 млрд крон, то теперь зафиксировала убыток в 5,6 млрд крон. Без учета отдельных статей и результатов связанных компаний операционный убыток составил 3,7 млрд крон.

Финансовые показатели оказались значительно хуже прогнозов аналитиков. По данным Reuters, эксперты ожидали убытков в размере примерно 724 млн крон. После публикации отчёта акции Volvo Cars обвалились примерно на 24 %, достигнув исторического минимума.

Проблемы заметны и в денежных потоках. За квартал отток средств от операционной и инвестиционной деятельности составил 8,9 млрд крон, тогда как годом ранее — 4,3 млрд.

Почему у Volvo возникли проблемы

Одной из главных причин ухудшения результатов стала ситуация в Китае, где выручка Volvo Cars сократилась почти вдвое. На местном рынке шведский бренд сталкивается со всё более жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, которые предлагают современные электромобили по более привлекательным ценам.

Ситуация остается сложной и в США. На прибыльность Volvo влияют импортные пошлины, изменения в государственной поддержке электромобилей и более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса.

Дополнительным ударом стала переоценка экологических кредитов CAFE в связи с изменениями в американском законодательстве. Это ухудшило финансовый результат компании на 1,1 млрд шведских крон.

В начале октября компания Volvo Cars уже отказалась от ранее обнародованных прогнозов по продажам и денежным потокам на 2026 год. Теперь руководство признает, что ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось.

Несмотря на проблемы, компания не намерена полностью пересматривать свою стратегию электрификации. Доля полностью электрических автомобилей в мировых продажах Volvo за третий квартал выросла до 32% по сравнению с 22% годом ранее.

Что ждет компанию и ее сотрудников

Из запланированных 2500 сокращений примерно 2000 придется на Швецию, а еще 500 — на другие страны. При этом речь идет не только о непосредственных увольнениях. Volvo планирует сокращать контракты с внешними консультантами, не заполнять часть вакансий и предлагать сотрудникам программы добровольного ухода.

По словам генерального директора Хокана Самуэльссона, основная часть сокращений должна быть завершена к середине 2027 года. В то же время руководство не исключает принятия дополнительных мер, если финансовые результаты не улучшатся.

Компания также планирует сократить расходы ещё на 5 млрд шведских крон в дополнение к ранее реализованным программам экономии. Полный финансовый эффект от этих решений ожидается к концу 2027 года.

В долгосрочной перспективе Volvo Cars рассчитывает улучшить своё положение за счёт обновления модельного ряда, локализации производства и более тесного сотрудничества с брендами китайского концерна Geely, который контролирует шведского автопроизводителя.

К концу 2030 года Volvo планирует представить 13 новых автомобилей. Однако ближайшие кварталы покажут, сможет ли обновление модельного ряда компенсировать потери на китайском и американском рынках без дальнейшего сокращения персонала.