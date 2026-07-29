Обещанные 25 тысяч евро: Volkswagen открыл прием заказов на самую дешевую модель ID. Polo

Volkswagen открыл предварительные заказы на самую доступную версию электромобиля ID. Polo — с батареей емкостью 37 кВт·ч. Именно эта модификация позволяет модели уложиться в ценовую отметку, которую концерн обещал ещё на этапе анонса.

Цена и запас хода

Базовая комплектация Trend стоит от 24 995 евро на немецком рынке. Для сравнения, версии Life и Style с более ёмкой батареей предлагаются по цене от 29 195 евро, а в начале продаж весной 2026 года ID. Polo стоил от 33 795 евро.

Тяговая батарея изготовлена по технологии LFP (литий-железо-фосфат) — она дешевле и долговечнее широко распространенных литий-ионных решений, хотя и уступает им по удельной энергоемкости. Заявленный запас хода составляет до 334 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью до 90 кВт позволяет зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 23 минуты.

Технические характеристики

Параметр Значение Батарея 37 кВт·ч, LFP Запас хода (WLTP) до 334 км Мощность 114 л. с. (85 кВт) или 133 л. с. (99 кВт) Зарядка от 10 до 80 % ≈23 минуты (до 90 кВт) Длина / ширина / высота 4053 / 1816 / 1530 мм Колесная база 2600 мм Цена (Trend) от 24 995 евро

Что входит в базовую комплектацию

Даже в базовой комплектации ID. Polo оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 13-дюймовым мультимедийным дисплеем, светодиодной оптикой, автоматическим климат-контролем и системами помощи водителю Side Assist и Lane Assist.

Еще одна полезная опция — функция V2L (Vehicle-to-Load) с выходной мощностью до 3,6 кВт. Она позволяет питать от аккумулятора автомобиля внешние устройства: от бытовой техники до инструментов, что особенно актуально во время отключений электроэнергии.

Заказы на новую версию принимаются в Германии, Франции, Нидерландах и других европейских странах.

Конкуренты

Сегмент доступных электромобилей в Европе становится всё более насыщенным, поэтому ID. Polo вступает в прямое соперничество сразу с несколькими моделями. Ближайший конкурент — Renault 5 E-Tech, который стартует примерно с той же отметки около 25 тысяч евро и делает ставку на ретродизайн. Более доступные варианты представляют Citroën ë-C3 и Fiat Grande Panda, которые стоят примерно от 20 до 24 тысяч евро, а также Hyundai Inster с запасом хода до 360 км. Еще более низкий ценовой сегмент занимают Dacia Spring и Renault Twingo E-Tech (от 16 тысяч евро), однако они заметно уступают по динамике и оснащению.

Особую конкуренцию составляют китайские бренды: BYD Dolphin Surf предлагается примерно от 19 тысяч евро за версию с батареей на 30 кВт·ч, а Leapmotor T03 — ещё дешевле. Стоит учесть, что цены существенно различаются в зависимости от рынка и наличия государственных стимулов, поэтому прямое сопоставление цифр корректно только в пределах одной страны. Дополнительную интригу создает тот факт, что на одной платформе с ID. Polo вскоре появятся Cupra Raval и Škoda Epiq — фактически внутренние конкуренты в рамках самого концерна Volkswagen.