Обещанные 25 тысяч евро: Volkswagen открыл прием заказов на самую дешевую модель ID. Polo

Volkswagen открыл предварительные заказы на самую доступную версию электромобиля ID. Polo — с батареей емкостью 37 кВт·ч. Именно эта модификация позволяет модели уложиться в ценовую отметку, которую концерн обещал ещё на этапе анонса.
Цена и запас хода
Базовая комплектация Trend стоит от 24 995 евро на немецком рынке. Для сравнения, версии Life и Style с более ёмкой батареей предлагаются по цене от 29 195 евро, а в начале продаж весной 2026 года ID. Polo стоил от 33 795 евро.
Тяговая батарея изготовлена по технологии LFP (литий-железо-фосфат) — она дешевле и долговечнее широко распространенных литий-ионных решений, хотя и уступает им по удельной энергоемкости. Заявленный запас хода составляет до 334 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью до 90 кВт позволяет зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 23 минуты.
Технические характеристики
|Параметр
|Значение
|Батарея
|37 кВт·ч, LFP
|Запас хода (WLTP)
|до 334 км
|Мощность
|114 л. с. (85 кВт) или 133 л. с. (99 кВт)
|Зарядка от 10 до 80 %
|≈23 минуты (до 90 кВт)
|Длина / ширина / высота
|4053 / 1816 / 1530 мм
|Колесная база
|2600 мм
|Цена (Trend)
|от 24 995 евро
Что входит в базовую комплектацию
Даже в базовой комплектации ID. Polo оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 13-дюймовым мультимедийным дисплеем, светодиодной оптикой, автоматическим климат-контролем и системами помощи водителю Side Assist и Lane Assist.
Еще одна полезная опция — функция V2L (Vehicle-to-Load) с выходной мощностью до 3,6 кВт. Она позволяет питать от аккумулятора автомобиля внешние устройства: от бытовой техники до инструментов, что особенно актуально во время отключений электроэнергии.
Заказы на новую версию принимаются в Германии, Франции, Нидерландах и других европейских странах.
Конкуренты
Сегмент доступных электромобилей в Европе становится всё более насыщенным, поэтому ID. Polo вступает в прямое соперничество сразу с несколькими моделями. Ближайший конкурент — Renault 5 E-Tech, который стартует примерно с той же отметки около 25 тысяч евро и делает ставку на ретродизайн. Более доступные варианты представляют Citroën ë-C3 и Fiat Grande Panda, которые стоят примерно от 20 до 24 тысяч евро, а также Hyundai Inster с запасом хода до 360 км. Еще более низкий ценовой сегмент занимают Dacia Spring и Renault Twingo E-Tech (от 16 тысяч евро), однако они заметно уступают по динамике и оснащению.
Особую конкуренцию составляют китайские бренды: BYD Dolphin Surf предлагается примерно от 19 тысяч евро за версию с батареей на 30 кВт·ч, а Leapmotor T03 — ещё дешевле. Стоит учесть, что цены существенно различаются в зависимости от рынка и наличия государственных стимулов, поэтому прямое сопоставление цифр корректно только в пределах одной страны. Дополнительную интригу создает тот факт, что на одной платформе с ID. Polo вскоре появятся Cupra Raval и Škoda Epiq — фактически внутренние конкуренты в рамках самого концерна Volkswagen.