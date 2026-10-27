Новый кроссовер Volvo стал настоящим хитом: спрос в 10 раз превысил объемы производства

Новый электрокроссовер Volvo EX60 вызвал гораздо больший интерес, чем ожидал производитель. Однако компания столкнулась с производственными проблемами, которые мешают удовлетворить спрос.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars оказался в необычной ситуации: покупатели активно заказывают новый электромобиль EX60, но завод не успевает производить автомобили. С момента презентации кроссовера в январе 2026 года компания получила более 50 тысяч заказов только в Европе. В то же время с начала серийного производства в апреле удалось выпустить примерно 5 тысяч машин. Таким образом, количество заказов уже примерно в десять раз превышает общий объем производства.

О трудностях компания сообщила во время презентации финансовых результатов за третий квартал. Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон признал, что запуск серийного производства EX60 оказался сложнее, чем предполагалось. Из-за этого модель, на которую возлагают большие надежды, пока не приносит ожидаемого финансового результата.

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Volvo EX60

Почему Volvo не может выпускать EX60 быстрее

Главной причиной задержек стала новая технология производства аккумуляторов. Volvo EX60 построен на современной платформе SPA3, которая предусматривает интеграцию аккумуляторной батареи непосредственно в несущую конструкцию кузова. Такое решение позволяет эффективнее использовать пространство, снижать массу автомобиля и улучшать его характеристики, но в то же время существенно усложняет процесс сборки.

Особенно проблемной оказалась установка аккумуляторных элементов. По словам руководства Volvo, около сотни элементов необходимо устанавливать с помощью сложного автоматизированного оборудования, поскольку выполнить эту операцию вручную невозможно. Производственную линию на заводе в Торсланде недалеко от Гетеборга до сих пор настраивают, постепенно устраняя технические трудности. При этом компания подчеркивает, что проблемы не связаны с программным обеспечением, как это ранее произошло с электромобилем Volvo EX90.

На переоборудование предприятия для выпуска автомобилей на платформе SPA3 производитель потратил около 750 миллионов фунтов стерлингов. В Volvo признают, что первоначальные прогнозы относительно скорости запуска производства были слишком оптимистичными, однако уверяют, что количество произведенных машин постепенно увеличивается.

Задержки стали новой проблемой для Volvo

Проблемы с EX60 возникли в крайне неблагоприятный момент для шведского бренда. По итогам третьего квартала 2026 года выручка Volvo Cars сократилась на 23 %, до 66,9 млрд шведских крон. Компания зафиксировала операционный убыток в размере 5,6 млрд крон, тогда как годом ранее получила 6,4 млрд крон прибыли. На финансовые результаты негативно влияют слабые продажи в Китае и США, усиление конкуренции и торговые ограничения.

В связи с ухудшением ситуации компания Volvo объявила о сокращении примерно 2500 рабочих мест и о дополнительной программе экономии на 5 млрд крон. Именно EX60 должен был стать одним из ключевых источников прибыли, но задержки в производстве откладывают реализацию этих планов. Руководство рассчитывает постепенно выйти на необходимые объемы производства в течение 2027 года, хотя точных сроков пока не называет.

Несмотря на трудности, компания не собирается отказываться от новой платформы. Во второй половине 2027 года Volvo планирует вывести на рынок более доступный электрический кроссовер на архитектуре SPA3, который займет более низкий ценовой сегмент. Производитель рассчитывает, что расширение модельного ряда и увеличение объемов производства помогут окупить вложенные средства и улучшить финансовые результаты.