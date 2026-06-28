Водіям нагадали про заборону біля річок: штраф може сягати 1360 грн

Українським водіям нагадали, що мити автомобіль біля річок, озер та інших водойм заборонено. Йдеться не про повну заборону миття авто поза спеціалізованими автомийками, а саме про прибережні захисні смуги, де діє особливий природоохоронний режим.

Відповідне обмеження передбачене статтею 89 Водного кодексу України. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах прямо забороняється миття й обслуговування транспортних засобів та техніки

Причина проста: під час миття у воду або ґрунт можуть потрапляти залишки пального, мастила, бруд, мийні засоби та інша автохімія. Навіть якщо машина стоїть не прямо у воді, забруднення може стікати до водойми разом із дощем або через ґрунт.

Ширина прибережної захисної смуги залежить від типу водойми. Для малих річок, струмків і ставків площею до 3 гектарів вона становить 25 метрів. Для середніх річок і ставків понад 3 гектари — 50 метрів. Для великих річок, водосховищ та озер — 100 метрів. Якщо схил біля водойми крутий, мінімальна ширина такої смуги може подвоюватися.

За порушення правил благоустрою водію можуть виписати штраф за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян він становить від 340 до 1360 грн.

Варто враховувати й місцеві правила благоустрою. У деяких громадах миття авто можуть окремо обмежувати у дворах, на вулицях, газонах або інших громадських територіях. Тому найбезпечніший варіант — користуватися автомийками з водовідведенням та очисними системами.