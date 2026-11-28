Для многих Siemens — это прежде всего мобильные телефоны начала 2000-х. C35, M35, ME45, S55, CX65 продавались рядом с Nokia, Motorola и Sony Ericsson, владельцы обсуждали прошивки, меняли корпуса и скачивали на них Java-игры. Для целого поколения эти аппараты были первыми телефонами в жизни.

Мало кто тогда задумывался, что мобильники для Siemens были лишь небольшой частью огромного бизнеса. Компания одновременно занималась промышленными заводами, железными дорогами, энергетикой, медицинской техникой и связью. А современная Siemens вообще зарабатывает в основном на технологиях, которые обычный человек редко видит напрямую. Именно поэтому судьба компании сложилась совсем не так, как у Nokia.

Разные поколения мобильных телефонов Siemens — от C10D до CX65

Siemens никогда не была только про телефоны

Изначально Siemens вообще не производила телефонов. Компания появилась еще в 1847 году как небольшая мастерская по выпуску телеграфного оборудования. Из коллектива примерно в десять человек она постепенно выросла в один из крупнейших электротехнических концернов мира.

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Мобильники были лишь одним из многих направлений. Параллельно другие подразделения занимались автоматикой для заводов, железнодорожным оборудованием, электросетями, медицинскими сканерами и электростанциями. И масштаб у этих бизнесов был совсем другой.

Программное обеспечение и контроллеры Siemens сегодня работают на заводах по всему миру. По данным самой компании, примерно треть промышленных машин в мире использует именно ее контроллеры.

Подразделение Siemens Mobility выпускает локомотивы, поезда и оборудование для железных дорог. В 2026 году, например, компания представила новое поколение локомотива Vectron X. Сами Vectron давно стали привычным зрелищем на европейских путях и тянут как пассажирские, так и грузовые поезда.

Локомотив Siemens Vectron на главном вокзале Берлина

Есть и медицинское направление Siemens Healthineers. Оно выпускает аппараты МРТ, компьютерные томографы, лабораторное оборудование и системы лучевой терапии, в частности современные томографы MAGNETOM и NAEOTOM. Siemens AG до сих пор остается крупнейшим акционером этой компании.

МРТ-сканер Siemens MAGNETOM Aera в больнице

Это хорошо показывает разницу в масштабах. Телефон был продуктом, который лежал в кармане, а основная техника Siemens могла занимать целый завод, больницу или железнодорожную станцию.

Почему телефоны Siemens исчезли

К середине 2000-х мобильному подразделению становилось все сложнее конкурировать. Рынок стремительно рос, но Siemens теряла свою долю. Nokia, Motorola и Samsung выпускали огромное количество моделей, а азиатские производители быстро снижали себестоимость.

Siemens S55 был одним из самых заметных телефонов компании начала 2000-х

К 2005 году доля Siemens на мировом рынке мобильных телефонов сократилась примерно до 5,5%, а подразделение приносило серьезные убытки. Для небольшой телефонной компании это означало бы борьбу до последнего, но для Siemens мобильники были лишь одним проблемным направлением среди множества других бизнесов.

В 2005 году концерн решил продать мобильное подразделение тайваньской BenQ. В годовом отчете Siemens прямо называла уход из мобильного бизнеса одним из крупных изменений своего портфеля. После сделки на рынке появились телефоны BenQ-Siemens. Идея казалась логичной — немецкий бренд плюс азиатское производство и разработка.

Телефоны BenQ-Siemens в магазине

Однако долго этот союз не продержался. Уже в сентябре 2006 года немецкое подразделение BenQ Mobile подало заявление о банкротстве. Позже в Siemens писали, что эта новость стала неожиданностью и для самой компании. Так и завершилась история телефонов Siemens.

Именно здесь и кроется главное отличие от Nokia. Для финской компании мобильные телефоны были основным бизнесом, поэтому потеря позиций на рынке обернулась для нее настоящим кризисом, а в 2014 году Nokia продала свое мобильное подразделение Microsoft. Siemens же могла позволить себе просто избавиться от убыточного направления и сосредоточиться на том, что приносило деньги.

Турбины тоже пошли своим путем

В этой истории есть еще один интересный поворот. Долгое время Siemens действительно выпускала гигантские газовые и паровые турбины для электростанций. Это был один из самых тяжелых и масштабных бизнесов концерна.

Однако современная Siemens снова изменилась. В 2020 году энергетическое подразделение выделили в отдельную публичную компанию Siemens Energy, куда и перешел бизнес по производству крупных энергетических турбин и оборудования для генерации электроэнергии. А в 2026 году разрыв стал еще заметнее, ведь Siemens Energy объявила о переходе на новый самостоятельный бренд Omterra.

Исторический турбинный цех в Берлине, где производят газовые турбины

Получается довольно интересная картина. Сначала из состава Siemens исчезли телефоны, потом отдельно выделилась медицина, а затем и энергетика с ее огромными турбинами стала самостоятельной компанией.

По сути, история Siemens за последние двадцать лет — это постепенное сужение фокуса. Концерн поочередно отказывался от направлений, которые плохо вписывались в общую стратегию или требовали отдельного управления, и делал ставку на промышленные технологии. Для обычных пользователей это означало исчезновение знакомого бренда с полок магазинов электроники, а сама компания стала значительно более узкоспециализированной.

Чем Siemens живет сегодня

Нынешняя Siemens значительно меньше похожа на огромный универсальный концерн 2000-х. Главные направления компании сегодня — автоматизация и программное обеспечение для промышленности, инфраструктура зданий и электросетей, а также железнодорожный транспорт. Кроме того, она остается крупным акционером Siemens Healthineers.

Масштаб при этом все равно впечатляет. По итогам 2025 финансового года выручка Siemens составила 78,9 млрд евро, то есть почти 4 трлн грн, а в компании работало около 318 тыс. человек.

Просто обычный покупатель теперь гораздо реже видит логотип Siemens. Человек может ехать в поезде, которым управляет автоматика Siemens, работать на заводе с контроллерами Siemens, находиться в здании, где системы компании отвечают за электроснабжение и климат, или проходить обследование на оборудовании Siemens Healthineers. Но смартфона Siemens в кармане уже не будет.

Напомним, ранее мы писали, куда исчезли телефоны Alcatel и при чем здесь Nokia. Французский концерн так же ушел из мобильного бизнеса, известным именем воспользовалась китайская TCL, а права на торговую марку в итоге оказались у Nokia.