Tesla запатентовала систему, которая «присасывает» электромобиль к дороге

Компания получила патент на систему активной аэродинамики Electric Fan Car. Как сообщает Electrek, один из вариантов конструкции предусматривает четыре электрических вентилятора, расположенных рядом в заднем диффузоре — элементе, который направляет поток воздуха из-под автомобиля.

Принцип работы таков: воздух попадает в отверстие под днищем, проходит по специальному каналу и выходит сзади автомобиля. Вентиляторы принудительно вытягивают его, снижая давление под кузовом. Разница давлений создает дополнительную прижимную силу, которая помогает шинам лучше держаться за дорожное покрытие.

Зачем автомобилю четыре вентилятора

Обычные аэродинамические элементы становятся более эффективными с ростом скорости. На медленных участках трассы их польза заметно меньше. Вентиляторы позволяют создавать нужный поток независимо от того, насколько быстро движется машина.

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Рис. 1 из патента компании Tesla: воздух проходит под Model S, поступает во входное отверстие (13) и выходит через вентиляторы (10) в задней части. Источник: USPTO

По замыслу Tesla, это поможет более уверенно проходить повороты и повысит устойчивость при торможении. Система будет питаться от той же высоковольтной батареи, что и тяговые электродвигатели. Включать её сможет водитель, также предусмотрено автоматическое управление в зависимости от условий движения.

Описанная конструкция может работать без дополнительной «юбки», которая опускается под автомобиль и соприкасается с дорогой. В то же время Tesla пока не привела результаты испытаний серийной машины с такой системой. Неизвестно также, сколько энергии она будет потреблять и как повлияет на запас хода.

Рис. 2: четыре электрических вентилятора с воздуховодами (10), разделенные ребрами (15) в заднем диффузоре Model S. Источник: USPTO

Сам принцип уже проверяли в автоспорте: вентиляторы использовались в моделях Chaparral 2J и Brabham BT46B. Из современных автомобилей подобным решением известен электромобиль McMurtry Spéirling. Таким образом, патент Tesla касается конкретной конструкции, а не самой идеи откачки воздуха.

Эту разработку связывают с будущим Roadster, для которого дополнительное сцепление с дорогой могло бы стать преимуществом на трассе. Однако компания пока не подтвердила, что электрический спорткар будет оснащен вентиляторами: на данный момент речь идет о запатентованном решении, а не об объявленной комплектации.