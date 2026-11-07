В Китае представили BYD Seal 07 второго поколения: запас хода до 775 км и более низкие цены

Компания BYD представила в Китае второе поколение седана Seal 07. Новинка сохранила две версии силовой установки — полностью электрическую и плагин-гибридную, но получила увеличенный запас хода, более современное оснащение и более низкую стартовую стоимость.

Электромобиль BYD Seal 07 EV оснащен аккумулятором Blade второго поколения емкостью 76,7 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет до 775 км по китайскому циклу CLTC, что на 70 км больше, чем у предшественника. Задний электродвигатель развивает мощность 245 кВт (329 л. с.) и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальная скорость составляет 240 км/ч, а технология Flash Charging обеспечивает зарядку батареи с 10% до 97% примерно за девять минут при соответствующих условиях.

Плагин-гибридная версия Seal 07 DM-i оснащена аккумулятором емкостью 38 кВт·ч, который обеспечивает до 330 км пробега исключительно на электротяге по циклу CLTC. Это на 100 км больше, чем у предыдущей модели. Силовая установка сочетает в себе 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 115 кВт и электродвигатель мощностью 160 кВт. Разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а заявленный расход бензина с разряженной батареей составляет 3,3 л на 100 км по лабораторному циклу NEDC.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Обе модификации стали больше. Длина кузова достигла 5080 мм, ширина — 1960 мм, а колесная база увеличилась до 2960 мм. Электрическая версия получила багажник объемом 618 литров и дополнительный передний отсек на 160 литров. У гибрида объем багажного отделения составляет 595 литров.

Среди доступного оборудования — система помощи водителю God’s Eye, которая поддерживает автоматическое управление на автомагистралях и городских дорогах. При этом её возможности зависят от комплектации. Самую совершенную версию God’s Eye B с лидаром предлагают в качестве опции. Также для новинки предусмотрена адаптивная подвеска, а в дорогих модификациях — магнитореологическая система DiSus-M.

BYD Seal 07 второго поколения предлагается в пяти комплектациях по цене от 139 900 до 172 900 юаней — примерно от 949 тысяч до 1,17 млн гривен. Электрическая версия стоит от 149 900 юаней (около 1,02 млн грн), что на 20 000 юаней, или примерно 136 тысяч гривен, дешевле предшественника. Гибрид стоит от 139 900 юаней. Это цены для китайского рынка без учета доставки и оформления автомобиля в Украине.