BYD Seal 07 другого покоління представили в Китаї: запас ходу до 775 км і нижчі ціни

Компанія BYD представила в Китаї друге покоління седана Seal 07. Новинка зберегла дві версії силової установки — повністю електричну та плагін-гібридну, але отримала збільшений запас ходу, сучасніше оснащення та нижчу стартову вартість.

Електричний BYD Seal 07 EV оснащений акумулятором Blade другого покоління ємністю 76,7 кВт·год. Заявлений запас ходу становить до 775 км за китайським циклом CLTC, що на 70 км більше, ніж у попередника. Задній електродвигун розвиває 245 кВт (329 к. с.) і дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,5 секунди. Максимальна швидкість становить 240 км/год, а технологія Flash Charging забезпечує заряджання батареї з 10% до 97% приблизно за дев’ять хвилин за відповідних умов.

Плагін-гібридна версія Seal 07 DM-i отримала акумулятор ємністю 38 кВт·год, який забезпечує до 330 км пробігу виключно на електротязі за циклом CLTC. Це на 100 км більше, ніж у попередньої моделі. Силова установка поєднує 1,5-літровий турбодвигун потужністю 115 кВт та електромотор на 160 кВт. Розгін до 100 км/год займає 7,7 секунди, а заявлена витрата бензину з розрядженою батареєю становить 3,3 л на 100 км за лабораторним циклом NEDC.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Обидві модифікації стали більшими. Довжина кузова досягла 5080 мм, ширина — 1960 мм, а колісна база збільшилася до 2960 мм. Електрична версія отримала багажник об’ємом 618 літрів і додатковий передній відсік на 160 літрів. У гібрида об’єм багажного відділення становить 595 літрів.

Серед доступного оснащення — система допомоги водієві God’s Eye, яка підтримує автоматизоване керування на автомагістралях і міських дорогах. При цьому її можливості залежать від комплектації. Найдосконалішу версію God’s Eye B з лідаром пропонують як опцію. Також для новинки передбачена адаптивна підвіска, а в дорогих модифікаціях — магнітореологічна система DiSus-M.

BYD Seal 07 другого покоління пропонується у п’яти комплектаціях за ціною від 139 900 до 172 900 юанів — приблизно від 949 тисяч до 1,17 млн гривень. Електрична версія стартує від 149 900 юанів (близько 1,02 млн грн), що на 20 000 юанів, або приблизно 136 тисяч гривень, дешевше за попередника. Гібрид коштує від 139 900 юанів. Це ціни для китайського ринку без урахування доставки та оформлення автомобіля в Україні.