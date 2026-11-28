Морозное утро, машина покрыта инеем, а в салоне холодно, как на улице. Первое, что делает большинство водителей после запуска двигателя, это включает печку на максимум и направляет поток на себя или на стекло. Привычка понятная, но не всегда удачная. В сильный мороз она может немного замедлить прогрев, а резкий горячий обдув замёрзшего стекла способен даже ему навредить.

Разбираемся, как работает печка в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, почему она не греет сразу после запуска и как правильно прогревать салон зимой.

Откуда печка берёт тепло

В большинстве автомобилей с классической системой отопления салон греется за счёт двигателя. Во время работы мотор нагревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует по системе охлаждения. Часть этой жидкости проходит через небольшой радиатор печки, спрятанный за передней панелью. Вентилятор продувает сквозь него воздух, и уже нагретый он попадает в салон через дефлекторы.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Радиатор печки, через который проходит горячая охлаждающая жидкость. Фото: Wikimedia Commons

То есть у печки нет собственного источника тепла, она лишь забирает часть того, что вырабатывает двигатель. После ночи на морозе остывает не только мотор, но и вся система, включая радиатор печки. Поэтому даже если сразу выставить максимальную температуру, первые минуты из дефлекторов будет дуть холодный или едва тёплый воздух.

Что происходит, если включить вентилятор сразу

Двигатель прогревается быстрее, если в первые минуты у него не забирают лишнее тепло. Когда вентилятор на высокой скорости продувает холодный радиатор печки, он постоянно отводит часть тепла из охлаждающей жидкости. В сильный мороз и на холостом ходу это может заметно растянуть прогрев.

Сравним два сценария после ночи при температуре около −10 °C. В первом водитель несколько минут не включает вентилятор. Двигатель работает, жидкость постепенно нагревается, и когда обдув включается примерно через пять минут, воздух из дефлекторов теплеет значительно быстрее. При этом в салоне не приходится терпеть поток холодного воздуха.

Во втором случае печку включают сразу на полную. Вентилятор непрерывно продувает холодный радиатор, и в итоге ожидание комфортной температуры может даже затянуться. Конечно, это не универсальные цифры. Многое зависит от конструкции двигателя, температуры воздуха, особенностей системы отопления и режима движения.

Почему нельзя резко греть замёрзшее стекло

Есть ещё одна причина не торопиться с максимальным горячим обдувом. После ночи на морозе лобовое стекло сильно охлаждено, а часто ещё и покрыто льдом. Если направить на него интенсивный поток горячего воздуха, оно будет нагреваться неравномерно.

После ночи на морозе лобовое стекло часто покрыто льдом. Фото: Wikimedia Commons

Самая опасная ситуация, когда один участок стекла быстро нагревается, а остальная часть остаётся холодной. Из-за разницы температур в стекле возникает напряжение. Если на нём уже есть скол или микротрещина, она может превратиться в полноценную трещину прямо на глазах.

Даже небольшой скол на морозе может превратиться в длинную трещину. Фото: Wikimedia Commons

Поэтому лучше постепенно увеличивать интенсивность обдува, используя режим обогрева стекла и не создавая резкого перепада температур. Автоматический климат-контроль обычно сам регулирует подачу воздуха в зависимости от температуры двигателя, так что в таких автомобилях достаточно просто выставить нужную температуру.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Долго прогревать современный автомобиль на месте не нужно. В американской автомобильной ассоциации AAA объясняют, что синтетические масла и системы впрыска топлива сделали длительный прогрев лишним, а по данным Consumer Reports, для полной смазки двигателя достаточно 20–30 секунд. Другое дело старые машины с карбюратором, которым прогрев на месте по-прежнему нужен.

Гораздо эффективнее спокойно тронуться и первые километры ехать без резких ускорений и высоких оборотов. Под умеренной нагрузкой двигатель прогревается быстрее, чем на холостом ходу, а заодно прогреваются коробка передач и другие узлы, которые на месте остаются холодными. Длительный холостой ход зимой впустую сжигает топливо.

Удобная схема выглядит так. Запустите двигатель, очистите стёкла и зеркала от снега и льда, а затем трогайтесь. Печку включайте на небольшую скорость, постепенно увеличивая обдув по мере того, как стрелка температуры охлаждающей жидкости начинает подниматься. Если в машине есть подогрев сидений, руля или заднего стекла, включайте их сразу, они работают от электричества и греют мгновенно.

Главное при этом не жертвовать видимостью. Если стекло запотело или покрыто льдом, сначала нужно его очистить, и только потом отправляться в путь. Езда с небольшим «окошком» в замёрзшем стекле опасна.

А как насчёт электромобилей

В электромобилях всё устроено иначе. Здесь нет горячего двигателя, поэтому салон греют электрические нагреватели или тепловой насос, которые берут энергию из тяговой батареи. По данным AAA, использование отопления в морозный день может сократить запас хода примерно на 41%. Поэтому владельцам электромобилей советуют прогревать салон заранее, пока машина ещё подключена к зарядке, чтобы не тратить энергию батареи.

Так что включать печку сразу после запуска не запрещено. Но в сильный мороз стоит дать двигателю несколько минут, а горячий обдув на ледяное стекло подавать постепенно. Так в салоне станет тепло почти так же быстро, а стекло останется целым.

Напомним, ранее мы писали, что каждый третий автомобиль, проверенный зимой, имеет скрытую проблему. По данным компании Carly, в январе 2026 года треть продиагностированных автомобилей имела проблемы с 12-вольтовым аккумулятором, а зимой неисправности выявляют заметно чаще, чем летом.