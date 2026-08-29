Mavic створила надлегкі колеса для гірських велосипедів: комплект важить лише 1,08 кг

Французька Mavic представила нове покоління Crossmax Ultimate — флагманські колеса для гірських велосипедів у дисципліні cross-country. Інженерам вдалося зменшити масу комплекту до 1080 грамів, при цьому виробник заявляє про збереження жорсткості, міцності та надійності попередньої моделі.

Переднє колесо важить 500 г, заднє — 580 г. Для порівняння, попередні Crossmax SL Ultimate мали заявлену масу близько 1395 г. Таким чином, велосипед стає легшим більш ніж на 300 грамів лише завдяки заміні двох коліс.

Для гоночного MTB це особливо важливо. Значна частина зекономленої маси припадає на ободи — тобто компоненти, які постійно потрібно розкручувати під час прискорень. На трасах cross-country, де велосипедист багато разів гальмує, прискорюється та долає короткі підйоми, зменшення обертової маси може бути відчутнішим, ніж аналогічне полегшення нерухомих деталей велосипеда.

Карбон використали навіть у спицях

Mavic не знайшла одного способу прибрати одразу 300 грамів. Замість цього компанія переробила практично всю конструкцію.

Приблизно 100 г вдалося зекономити на нових карбонових ободах. Вони отримали технологію Adaptive Layup — розташування різних шарів вуглецевого волокна оптимізується залежно від навантажень на конкретну частину обода.

Внутрішня ширина становить 30 мм, висота профілю — 25 мм. Конструкція hookless розрахована на сучасні широкі покришки, зокрема розміром 2,3 та 2,4 дюйма.

Ще близько 100 г прибрали завдяки переходу зі сталевих спиць на карбонові. У кожному колесі використовується по 20 спиць із титановими ніпелями. Mavic заявляє, що карбон не лише забезпечує високу жорсткість при меншій масі, а й краще поглинає дрібні вібрації від нерівностей.

Останню значну економію дали нові втулки UltraLight. Передня важить лише 105 г, задня — 180 г у версії під шестиболтове кріплення гальмівного диска та касету XD. Усередині використовуються керамічні підшипники та 40-зубчастий механізм вільного ходу. Сам барабан став на 25% легшим за стандартний варіант Mavic.

Колеса вже перевірили на Кубку світу

Надлегка конструкція не залишилася лише лабораторним прототипом. Перед презентацією спортсмени тестували її приблизно дев’ять місяців, а у 2026 році колеса використовували команди KTM та Mondraker у Кубку світу з cross-country.

Зокрема, Катрін Ембахер перемогла на етапі U23 XCO у Нове-Место, а інші гонщики на цих колесах неодноразово потрапляли до першої десятки. Максимальна допустима сумарна маса велосипеда та велосипедиста становить 135 кг.

Технічні характеристики мають відповідну ціну. Crossmax Ultimate коштують 2299 євро за комплект — приблизно 119 тис. грн за актуальним курсом. У комплект уже входять встановлена безкамерна стрічка, клапани та чохли для транспортування коліс.

Тому новинка орієнтована передусім на професійних спортсменів і найбільш вимогливих ентузіастів. Але технології на кшталт карбонових спиць і оптимізованого укладання волокон з часом можуть перейти й у доступніші велосипедні компоненти.