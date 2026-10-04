Renault возродила легендарную модель 8 Gordini в виде электрокупе мощностью 270 к.с.: пока что это лишь концепт

Renault представила концепт-кар электромобиля 8 Gordini, созданный по мотивам спортивного автомобиля 1960-х годов. Новая версия сохранила узнаваемый облик, но получила электрическую силовую установку мощностью 270 к.с.

Дизайнеры расширили кузов: у концепт-кара широкая колея, выразительные крылья и большие колеса диаметром 19 дюймов спереди и 20 сзади. Более крупные задние колеса отсылают к заднемоторной компоновке оригинального Gordini. Современная подвеска и аэродинамические элементы должны лучше удерживать автомобиль на дороге.

Над внешним видом работала команда Renault, которая подготовила более 300 эскизов. Из них выбрали два направления и объединили их в единый дизайн, сохранив узнаваемые черты спорткара. Даже фирменный синий цвет обновили: покрытие состоит из трёх слоёв с перламутром и окрашенным связующим, поэтому оттенок меняется в зависимости от освещения. В салоне тему раллийного автомобиля продолжают спортивные детали.

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Вице-президент Renault по дизайну Александр Мальваль пояснил, что компания стремилась передать подлинные эмоции, соединив наследие с современностью. По его словам, речь идет не о ностальгии, а об искренней любви к автомобилям.

О серийном выпуске пока не объявлено, а 8 Gordini существует лишь в единственном экземпляре в качестве концепт-кара.