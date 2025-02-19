Найкрасивіші смартфони в історії: Скільки коштують у 2025 році

Від різноманітності форм на початку 2010-х ми прийшли до дизайну, коли зрозуміти, що за смартфон у руках у людини, не так просто.

Але були моделі, які не просто змінили дизайн, а створили навички, які ми (користувачі) використовуємо досі.

Про цих смартфонах і піде мова, а ви (якщо вважаєте, що я щось прогав) поправте мене в коментарях.

HTC One M7

Назвав його першим не випадково, адже це був смартфон, про який я мріяв ще до того, як дізнався про його характеристики.

Алюмінієвий корпус, подвійні динаміки (значного навіть за нинішніми мірками розміру), тонкі (для того часу) рамки, м’які лінії та повний мінімалізм — все в HTC One M7 кричало про преміальність та новий підхід до дизайну.

Декілька цікавих фактів:

Вартість базової версії починалася з 649 доларів, що у перерахунку на нинішні ціни становить приблизно 850 доларів.

На смартфоні можна встановити неофіційну версію Android 10.

Відновлені смартфони зараз можна купити менше, ніж за 2000 гривень.

Супроводжувальна документація. Нині таких не роблять.

Xiaomi Mi Mix

Відчуття, коли я вперше взяв цей смартфон в руку і натиснув на кнопку включення, схожі на емоції від перших секунд зі складним Galaxy Fold.

Почуття, що в руках гаджет з майбутнього, не залишає, поки не стане звичним, але у 2016 році (коли Mi Mix з’явився) воно, звичайно ж, було сильнішим.

Перший по-справжньому безрамковий екран, фронтальна камера внизу, керамічний корпус зробили цей смартфон чи не найефектнішим за історію індустрії.

Декілька цікавих фактів:

Крім практично безрамкового дисплея в смартфоні встановлювався розмовний п’єзодинамік.

Для свого часу смартфон мав досить потужний «заліз» (Snapdragon 821, 4/6 ГБ оперативної пам’яті і 128/256 ГБ вбудованої пам’яті).

Зараз Xiaomi Mi Mix у хорошому стані можна купити приблизно за 4000 тисячі гривень.

Samsung Galaxy S6 Edge

Я віддаю перевагу плоским екранам, але заперечувати, що Samsung вдалося зробити «не як у всіх», не можу.

Galaxy S6 Edge став першим масовим смартфоном з екраном-водоспадом, який у 2015 році виглядав досить футуристично.

А якщо додати до цього бездротову зарядку, камеру з оптичною стабілізацією та надмірну для 5,1-дюймового екрану дозвіл (2560×1440), то стане зрозуміло, що Samsung в цій моделі зробив ставку на інновації і не помилився.

Декілька цікавих фактів:

Щільність пікселів на AMOLED-дисплеї Galaxy S6 Edge дорівнювала 577 ppi (в iPhone 16 Pro Max – 460 ppi).

На момент виходу смартфон коштував дуже дорого — 950 доларів, що стало однією з причин провалу продажу.

Один з перших смартфонів без слота для карти пам’яті, що багато хто записував у мінус моделі.

Зараз Galaxy S6 Edge можна купити за ціною від 1500 до 50 000 гривень (за нові, нерозпаковані зразки).

Документацію тих років було цікаво гортати.

iPhone 6 (і 6S)

За Apple повторюють – це факт, адже зробити свій смартфон обговорюваним у компанії вміють.

Тому, коли в 2014 році компанія збільшила розміри дисплея (порівняно з iPhone 5), але зробила смартфон зручнішим для використання (за рахунок закруглення граней), iPhone 6 не обговорював лише лінивий.

До речі, саме iPhone 6 показав іншим виробникам, що прямі грані вже не в моді, а що було далі, ви самі знаєте (привіт iPhone 12).

Декілька цікавих фактів:

Зараз iPhone 6 коштує від 1000 до 40 000 гривень (за нові зразки).

iPhone 6 став першим смартфоном, у рекламній кампанії якого прямим текстом говорилося, що золоте забарвлення корпусу – ознака статусу та розкоші.

Sony, Xiaomi та Huawei

Я так і не зміг вибрати з трьох смартфонів той, який більше за інших заслуговує на місце в цьому списку, тому коротко розповім про кожного.

Sony Xperia XZ1

Один з найбільш самобутніх смартфонів компанії, дизайн якого досі впізнаваний.

А якщо додати до цього захист за стандартом IP68, функцію 3D-сканування та вражаючі характеристики, ми отримаємо смартфон, який вартий згадки не лише за зовнішній вигляд.

Xperia XZ1 разом зі своїм послідовником – Xperia 1 Mark 2.

Декілька цікавих фактів:

У смартфоні встановлювався IPS-дисплей із підтримкою HDR, що тоді зустрічалося нечасто.

Технологія Motion Eye дозволяла знімати відео з роздільною здатністю 720p з частотою 960 кадрів за секунду.

Snapdragon 835 дозволяє встановити неофіційні версії Android 14, тому смартфон актуальний досі (у якомусь сенсі).

Смартфон коштував пристойних грошей на старті продажів (700 доларів), а зараз Sony Xperia XZ1 можна купити за 2000 гривень.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Смартфон, який показав решті виробників, що величезний блок камер не перешкода для хороших продажів.

Будучи абсолютно інноваційним рішенням, модель стала дуже популярною, адже пропонувала не тільки хороші характеристики, а й найкращу (серед конкурентів) якість фотографій, разом із зовнішнім виглядом.

Декілька цікавих фактів:

Мініатюрний дисплей на задній кришці смартфона мав стати відмінною рисою Ultra від Xiaomi, але компанія відмовилася від цієї ідеї через нерозуміння користувачів, навіщо він потрібний.

Зараз новий Mi 11 Ultra можна купити за 15-18 тисяч гривень.

Huawei P30 Pro

Цей смартфон відрізняється не формами корпусу, а тим, що одним із перших в індустрії поставив моду на градієнтні корпуси, які переливались різними кольорами при попаданні світла.

Пізніше багато виробників випускали подібні забарвлення, але справжній фурор справив саме Huawei P30 Pro.

В даний момент градієнт вже не в моді, але виробники вигадують нові особливості. Realme незабаром випустить P3 Pro — смартфон, який світитиметься у темряві.

Які ще моделі, на вашу думку, можуть претендувати на звання найкрасивіших? Напишіть у коментарях.