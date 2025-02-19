Користувачі Windows 11 зможуть передавати файли між комп’ютерами по мережі Wi-Fi

Компанія Microsoft готує додаток Migration, який дасть змогу користувачам Windows 11 передавати дані з одного комп’ютера на інший бездротовою мережею.

Як пише користувач Dongle, наразі застосунок перебуває на етапі розроблення, а його згадку знайдено в одному з попередніх збірок. Зовнішній вигляд вікон, виявлених у вихідному коді, у фінальній версії може змінитися.

На першому вікні можна побачити дві опції: резервне копіювання і передача файлів. Перша виконує функції програми Backup у Windows 11, а друга, судячи з назви, переноситиме дані з одного ПК на інший.

Якщо вибрати другу опцію, система попросить під’єднати обидва пристрої до однієї й тієї самої бездротової мережі Wi-Fi, щоб почати передачу інформації. Додаток рекомендує підключити пристрій до розетки, оскільки передача великих файлів може зайняти досить тривалий час.

Сама Microsoft про додаток Migration не говорила, тому доведеться чекати офіційного анонсу.