Федоров анонсував “подарунок” для українців в “Дії”

Незабаром у Дії з’явиться нова функція, на яку українці так довго чекали. Про це повідомив Михайло Федоров. Оновлення додатка стосується розмитнення авто. Таким чином керівник Мінцифри вирішив відреагувати на корупційні схеми, що зараз СБУ регулярно викриває.

Функція надзвичайно корисна, як для громадян, що мають автомобільний бізнес чи займаються вантажними перевезеннями, так і для держави. Прозорість розмитнення автомобілів та вантажівок через Дію значно спрощує цей процес та допоможе вивести із тіні корупціонерів.

Нещодавно СБУ викрили масштабну корупційну схему. На Житомирщині працівники митниці самі вносили неправдиву інформацію у деклараціях для вантажних автомобілів, а саме змінювали рік випуску. Такі прості дії завдали величезних збитків. Після «документального омолодження» до бюджету не надійшло близько 40 млн грн податків. Натомість кошти осідали у кишенях митників.

Після того, як схему було викрито, а всіх винних притягнуто до відповідальності, Михайло Федоров вирішив, що Мінцифри могло б внести вагомий внесок у боротьбу із корупціонерами.

Відтепер процедура розмитнення буде проходити автоматично за чіткими критеріями та вимогами. Виключивши «людський фактор», можна мінімізувати кількість посередників у процедурі. Чим менше таких «третіх рук», тем менше шансів красти гроші у держави та людей.

До того ж кожен, хто має додаток ДіЯ на смартфоні, зможе бачити актуальну інформацію щодо обов’язкових платежів.

Мінцифра вже розробила нову функцію, протестувала її та готова додати до аплету. Для цього лише необхідно ввести зміни у чинне законодавство. Цим питанням зараз займаються депутати ВРУ, а саме готують потрібний законопроєкт.