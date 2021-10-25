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В Україні з’явився фальшивий додаток Дія

У програмі можна згенерувати паспорт, що дозволить неповнолітнім купувати алкоголь і сигарети. Крім того, за допомогою програми можна створити підроблений COVID-сертифікат

25.10.2021
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дія

В Україні з’явився фальшивий додаток “Дія”, який розробники продають неповнолітнім, які бажають купити алкоголь чи сигарети.


Про це повідомив Telegram-канал “Катарсис”.

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ЗМІ повідомляє, що в додатку можна згенерувати не тільки паспорт, а й підроблений ковід-сертифікат, студентський квиток і навіть водійські права. Втім, при першому ж скануванні штрих-коду, підробку можна виявити.

Розробники оцінили підроблену програму в 120 гривень. Очевидно, що крім порушення законодавства, програма може створити багато проблем як тим, хто її використовує, так і контролюючим органам.

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