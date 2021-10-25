В Україні з’явився фальшивий додаток “Дія”, який розробники продають неповнолітнім, які бажають купити алкоголь чи сигарети.





Про це повідомив Telegram-канал “Катарсис”.

ЗМІ повідомляє, що в додатку можна згенерувати не тільки паспорт, а й підроблений ковід-сертифікат, студентський квиток і навіть водійські права. Втім, при першому ж скануванні штрих-коду, підробку можна виявити.

Розробники оцінили підроблену програму в 120 гривень. Очевидно, що крім порушення законодавства, програма може створити багато проблем як тим, хто її використовує, так і контролюючим органам.