Стало відомо, як стати “невидимкою” у Viber

Користувачі спільноти Viber поділилися корисною інформацією про налаштування месенджера таким чином, щоб ваші співрозмовники по чату не знали, прочитали ви повідомлення чи ні. Дану опцію можна активувати в налаштуваннях програми без установки додаткового софта.





Детальний опис можливості

Далеко не в кожній ситуації користувач месенджера хоче, щоб співрозмовник бачив його реакцію на повідомлення. Іноді слід прочитати послання і гарненько обміркувати відповідь, перш ніж на нього відповідати. А в настройках месенджера Viber є функція, активувавши яку співрозмовник не зможе дізнатися, прочитали його повідомлення чи ні. Для активації цієї опції потрібно зробити два кроки.

Включення анонімності. Спершу потрібно налаштувати свій профіль таким чином, щоб інші користувачі не знали, чи перебуваєте ви в мережі. Для цього потрібно перейти в настройки програми, потім зайти в пункт «Конфіденційність», після чого прибрати галочку в пункті «Відображення статусу в мережі». Після цього для інших учасників бесіди ви будете оффлайн, хоча насправді залишитеся в мережі. Дезактивація меню перегляду. Після цього потрібно прокрутити повзунок сторінки вниз, знайти опцію «Переглянуто» і відключити її. Тепер, коли ви переглянете повідомлення, у відправника це не відобразиться – статус послання буде як і раніше «непрочитаний».

Щоб нові настройки подіяли не обов’язково перезавантажувати програму – вони активуються відразу ж після виходу з меню. Однак коректність їх роботи слід перевіряти після кожного оновлення месенджера – апдейт може скинути настройки, як і невидимий статус.