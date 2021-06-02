Стало відомо, як стати “невидимкою” у Viber

Користувачі спільноти Viber поділилися корисною інформацією про налаштування месенджера таким чином, щоб ваші співрозмовники по чату не знали, прочитали ви повідомлення чи ні. Дану опцію можна активувати в налаштуваннях програми без установки додаткового софта.
Детальний опис можливості
Далеко не в кожній ситуації користувач месенджера хоче, щоб співрозмовник бачив його реакцію на повідомлення. Іноді слід прочитати послання і гарненько обміркувати відповідь, перш ніж на нього відповідати. А в настройках месенджера Viber є функція, активувавши яку співрозмовник не зможе дізнатися, прочитали його повідомлення чи ні. Для активації цієї опції потрібно зробити два кроки.
- Включення анонімності. Спершу потрібно налаштувати свій профіль таким чином, щоб інші користувачі не знали, чи перебуваєте ви в мережі. Для цього потрібно перейти в настройки програми, потім зайти в пункт «Конфіденційність», після чого прибрати галочку в пункті «Відображення статусу в мережі». Після цього для інших учасників бесіди ви будете оффлайн, хоча насправді залишитеся в мережі.
- Дезактивація меню перегляду. Після цього потрібно прокрутити повзунок сторінки вниз, знайти опцію «Переглянуто» і відключити її. Тепер, коли ви переглянете повідомлення, у відправника це не відобразиться – статус послання буде як і раніше «непрочитаний».
Щоб нові настройки подіяли не обов’язково перезавантажувати програму – вони активуються відразу ж після виходу з меню. Однак коректність їх роботи слід перевіряти після кожного оновлення месенджера – апдейт може скинути настройки, як і невидимий статус.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter