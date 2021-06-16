Експерт розповів, коли краще поставити Windows 7 замість Windows 10

На сьогоднішній день є дві актуальні версії Windows, які варто розглядати – 7-ка і 10-ка. XP вже розглядати не будемо, оскільки вона досить пристойно морально застаріла.





Але і 7-ка теж вже застаріла і новий ноутбук з Windows 7 на борту купити вже просто неможливо.

Виробники комп’ютерів ставлять відразу Windows 10 навіть на дуже слабкі комп’ютери. І люди мучаться з Windows 10, тому що комп’ютер її, за фактом, просто не тягне. Давайте поглянемо на мінімальні системні вимоги Windows 10:

Тобто це 1 або 2 гігабайти оперативної пам’яті (в залежності від архітектури CPU (для зовсім древніх 1 Гб)) і процесор не менше 1 ГГц з підтримкою PAE, NX, SSE2 (за фактом, це будь-який процесор випущений за останню 5-річку). Але як показує практика, на комп’ютері з 2х ядерним процесором 1.1 Ггц (наприклад, Celeron N) працювати практично неможливо.

По дизайну Windows 7 була найкрасивіша. Скріншот з ПК.

Міняти Windows 10 на Windows 7 потрібно в наступних випадках:

(постараємося не вантажити вас різними термінами і опишемо максимально ємко і просто)

– На комп’ютері стояла Windows 7, ви змінили на Windows 10 і комп’ютер став помітно гальмувати, а також присутні проблеми з драйверами на обладнання.

– Ваш ПК має процесор з частотою менше 2 гігагерц. Тут як би вже варто розуміти, що звичайно «вінда» піде і на одноядерному CPU, але ось тільки потужності процесора вистачить щоб її запустити. Не більше того.

– У вас 1 або 2 гігабайти оперативної пам’яті, а додати немає можливості.

Так, Windows 10 і на 1 гігабайті буде працювати, тільки ось сучасні програми деколи вимагають більше. Якщо буде 7-ка, то хоча б програмам буде легше працювати;

– У вас немає твердотільного жорсткого диска (SSD) і немає можливості його встановити. Різниця в роботі Windows 10 з SSD і без велика – ми навіть не уявляємо як би працювалось зі звичайним жорстким диском.

У старих версій Windows таких проблем немає і вони спритно працюють з HDD. Нагадаємо, що SSD диск в рази швидше працює, ніж HDD.

– Вам не подобається Windows 10 з яких-небудь причин. Але варто розуміти, що 7-ка буде більш вразлива до злому і атак, ніж 10-ка.

Також виробники обладнання для комп’ютерів вже не підтримують Windows 7 і не надають драйверів до цієї системи. Особисто зіткнулися з такою проблемою на зовнішній звуковій карті – у Windows 10 драйвер працює нормально, у Windows 7 рідний драйвер не встановлюється (помилка), а той драйвер, який підібрала 7-ка має рудимент: при прослуховуванні музики чути сильний «цифровий шум».

Варто розуміти, що при встановленні Windows 7 на нове залізо можуть вилізти різні проблеми сумісності: в цьому випадку ми рекомендуємо скористатися англомовними форумами в інтернеті – швидше за все, ваша проблема вже вирішена кимось із любителів. На жаль, перерахувати всілякі проблеми неможливо.

Що робити, якщо не хочеться Windows 7?

Радимо дивитися в бік різних збірок Linux. Це захоплююче і цікаво – можна кастомізувати свій комп’ютер під себе і отримати цікавий досвід з просунутою операційною системою, яка не розрахована на широку аудиторію.