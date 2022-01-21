MIUI 13 отримала головну фішку Android 12

Глобальну версію MIUI 13 представлять лише 26 січня, але китайська вийшла ще у жовтні і виробник активно прокачує її, додаючи нові функції, які у майбутньому мають перекочувати до міжнародного релізу. Так, з’явилася інформація, що далі Xiaomi хоче інтегрувати в MIUI 13 одну з головних фішок Android 12.





Йдеться про динамічну тему інтерфейсу під назвою Material You. Це фірмова технологія Google, що з’явилася в останній версії “зеленого робота”. Технологія підлаштовує оформлення смартфона під колірну гамму заставки на робочому столі. Як це виглядає, можна побачити на скріншоті нижче:

На даний момент опція Material You вже доступна, але лише у китайській бета-версії MIUI 13 Beta 22.1.17. Поки динамічні теми на смартфонах Xiaomi сумісні з обмеженою кількістю програм, їх список буде розширюватися.

Точної інформації про терміни появи функції в стабільній версії прошивки немає, але, як показує досвід, в середньому на тести йде кілька місяців. Презентація глобальної MIUI 13 пройде 26 січня, також на заході представлять міжнародну версію Redmi Note 11. Ціна та характеристики цього смартфона вже відомі .

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿