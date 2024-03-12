Українців попередили про небезпеку, яку становлять нейромережі

Нейромережі можуть становити небезпеку для людей, тому що з їхньою допомогою шахраї можуть обдурювати громадян, наприклад, записати голос свого співрозмовника під час телефонної розмови, а потім – генерувати фрази за допомогою штучного інтелекту.

За словами експертів, для генерації виразної мови, схожої на оригінал, зловмисникам буде достатньо хвилини спілкування з людиною. Експерт у галузі безпеки Юрій Шарлай, зі свого боку, зазначив, що за допомогою нейромереж можна також створювати підроблені ролики на основі фотографій і відео користувачів.

“Ми дуже багато розміщуємо в месенджерах і соцмережах своїх фотографій і відео. На їхній основі зловмисники за допомогою штучного інтелекту можуть генерувати якийсь новий ролик або зображення і симулювати, що хтось потрапив в аварію, потрібні гроші”, – сказав експерт.

У разі отримання таких повідомлень фахівець закликає напряму зателефонувати людині, щоб переконатися, що вона справді потрапила в біду.