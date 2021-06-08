5 найбільших фінансових пірамід світу. Навіщо люди віднесли туди мільярди?

Прагнення розбагатіти властиво більшості людей, але якщо деякі на цьому шляху вибирають роль мисливця, то іншим доведеться стати жертвою. І в минулі часи, коли доступ до інформації був обмежений, природне бажання примножити свій капітал найбільш легким способом дуже часто призводило до катастрофічних наслідків.





Давайте поговоримо про найбільш вражаючі фінансові піраміди, які залишили без заощаджень мільйони мрійників.

Піраміда Медоффа

Сума збитку: ~ $ 17.5 мільярдів

Берні Медофф не виглядав аферистом, його швидше огортала слава успішного ділка з Уолл-Стріт, який здатний забезпечувати нехай і не дуже високий, але стабільний дохід на рівні 12-13% на рік. Він був одним з творців біржі NASDAQ і заснував інвестиційну компанію Madoff Investment Securities, клієнтами якої було безліч великих банків, фондів і страхових компаній.

Спочатку ніяких ознак піраміди не спостерігалося. Фінансові організації та пересічні громадяни протягом 15 років несли йому гроші, поки не сталася криза 2008 року і не розкрилася правда – Медофф давно припинив інвестувати отримані активи, а дивіденди виплачував з грошей, які надходили від нових вкладників. Тут то і з’ясувалося, що це була найбільша афера в історії, жертвами якої стали понад три мільйони осіб, а зникла з рахунків сума перевалила за 17 мільярдів доларів. Афериста здали владі власні діти, він отримав термін в 150 років і навряд чи вже вийде на свободу. Хоча сам винуватець торжества продовжує наполягати, що він не винен і не розуміє, як так вийшло. Тим часом, син Медоффа, не витримавши докорів сумління через участь в справі, покінчив життя самогубством. Не кажучи про безліч звичайних інвесторів, що втратили свої заощадження.

Stanford International Bank

Сума збитку: ~ $ 8 мільярдів

Сьогодні ми знаємо, що реєстрація компанії і тим більше банку в сумнівному офшорі – привід добре подумати, перш ніж нести туди гроші. Але коли Аллен Стенфорд в 1986 році зареєстрував свій банк на острівній державі Антигуа і Барбуда, ця думка не була настільки очевидною.

Завдяки довірливості людей відверта піраміда під виглядом великого фінансового інституту проіснувала в США цілих 23 роки! Пропонуючи підвищену прибутковість Стенфорд без зусиль залучав нових вкладників, виплачуючи відсотки з їх надходжень. У підсумку тільки та сама фінансова криза 2008 року змогла розставити все по своїх місцях – міхур луснув, банк втратив можливість відповідати за зобов’язаннями, а шахрай через рік був спійманий і засуджений до 110 років позбавлення волі.

МММ

Сума збитку: від $ 2 до 10 мільярдів

Сергій Мавроді – добре відома персона для українців. Оскільки з розвалом Союзу фінансова система СРСР залишила людей без накопичень, в ті часи багато хто довіряв наперсточникам більше ніж банкам. Цей скромний чоловік в окулярах з’явився в інфополі у кінці вісімдесятих, а вже на початку дев’яностих велика кількість людей несла свої кревні в МММ, розраховуючи отримати тисячу відсотків річних.

МММ привернула до себе колосальні 10-15 мільйонів чоловік, втрати яких за найскромнішими оцінками склали кілька мільярдів доларів. Мавроді відсидів у в’язниці близько п’яти років, але не заспокоївся – на початку десятих років він розгорнув свою діяльність в інтернеті, так що молоде покоління могло пройти шлях своїх батьків крок в крок, залишившись без грошей і з непідйомними кредитами на шиї. Думаємо, з розквітом криптовалют Мавроді зміг би здивувати світ ще раз, але в 2018 році злий геній помер від серцевого нападу.

Мурашина ферма Ван Фена

Сума збитку: ~ $ 2 мільярди

Дика за мірками пересічного українця історія з Китаю. Підприємець Ван Фен став відомим на батьківщині фінансовим гуру продаючи коробки з мурахами по 1500 $. Покупці повинні були просто підгодовувати мурах, ферми через 90 днів викуповували назад і використовували комах як сировину для ліків, а люди отримували за участь повернення коштів і 450 доларів зверху. Аферист зміг залучити в схему близько 1 мільйона співвітчизників, але ідеї вистачило всього на пару років. Після цього Ван Фен перетворився з бізнес-спікера в засудженого до смертної кари афериста – в Китаї з такими стартаперами не жартують.

European Kings Club

Сума збитку: ~ $ 1.1 мільярда

Європа довго уникала серйозних фінансових потрясінь пов’язаних з пірамідами завдяки жорсткій зарегульованості в цій області, але на початку дев’яностих відразу три країни – Швейцарія, Німеччина і Австрія постраждали від хитрунів, які пропонували представникам малого та середнього бізнесу увійти в елітний клуб, який буде гарантувати їм фінансову підтримку в будь-яких починаннях.

За 1400 марок можна було придбати вхід в таку бажану спільноту, а до всього іншого щомісяця учасники отримували по 200 марок – майже 200% річних! Цілком можливо, піраміда проіснувала б ще довгі роки – дев’яності були часом всесвітнього економічного підйому, але чиновники втрутилися в процес, і провівши ревізію виявили, що близько 50% внесків крутилися для виплати новим учасникам, а решта 50% пішли в лапи шахраїв. У деяких регіонах Швейцарії від піраміди постраждав кожен десятий – один з найефективніших фінансових розводів на душу населення.