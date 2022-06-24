Що робити, якщо ви чуєте дивні звуки з комп’ютерного вентилятора

Рано чи пізно всі вентилятори починають шуміти. Тож, як позбутися цієї проблеми та вдихнути нове життя у вентилятор?





У кожному комп’ютері є кілька вентиляторів охолодження. Як мінімум один такий встановлений в процесорному кулері, один використовується в блоці живлення, а ще кілька вентиляторів відповідають за охолодження простору всередині корпусу ПК. Залежно від типу та якості вентиляторів, вони можуть не давати про себе знати тривалий час. Але нічого вічного не існує, і рано чи пізно будь-який вентилятор почне шуміти, гудіти, стрекотати або видавати інші дратівливі звуки.

Обслуговування вентилятора

З появою перших сторонніх шумів від вентилятора потрібно подбати про його обслуговування. Для цього вимкніть живлення комп’ютера і зніміть вентилятор, який зазвичай кріпиться до корпусу ПК або процесорного кулера на гвинтах або металевих кліпсах.

Почистіть крильчатку вентилятора від пилу. На зворотному боці вентилятора ви побачите наліпку. Відклейте її, підчепивши нігтем або будь-яким гострим предметом.

Під стікером виявиться гумова заглушка. Вийміть її за допомогою будь-якого гострого предмета – шила або простої голки. Обережно підтягніть і зніміть стопорну шайбу і витягніть крильчатку разом із валом. Почистіть вал від пилу та бруду, добре продувши його і протерши чистою ганчіркою.

Встановіть вал із крильчаткою назад у корпус вентилятора і змастіть його за допомогою кількох крапель не надто в’язкого мастила. Для цього відмінно підійде силіконове або звичайне автомобільне мастило.

Поставте на місце стопорну шайбу та гумову заглушку. Ну а замість звичайного одноразового стікера ви можете наклеїти скотч або лейкопластир.

Встановіть вентилятор на місце в корпусі або кулері.

Коли обслуговування неможливе або недоцільне

На жаль, останнім часом частіше зустрічаються вентилятори, що не обслуговуються, у яких просто немає заглушки для доступу до валу. І тут ви можете піти одним із двох шляхів.

Перший, найпростіший спосіб – заміна шумливого вентилятора на новий. Він особливо актуальний, якщо у вас стоїть дешевий вентилятор, обслуговування якого банально безглуздо, а часом і марно. В цьому випадку простіше подивитися його розміри і просто купити в магазині аналогічний дорогий і довговічний вентилятор.

І, якщо ви зважитеся на такий крок, уникайте вентиляторів на підшипнику ковзання. Такі комплектуючі коштують зовсім небагато, але «бонусом» до них ви отримаєте найменший термін служби серед вентиляторів на інших типах підшипників. У випадку з підшипником ковзання він не перевищує 35 тисяч годин, а, якщо бути реалістом, цей термін можна сміливо зменшити вдвічі.

Наприклад, підшипник ковзання з гвинтовою нарізкою та гідродинамічний підшипник без проблем зможуть пропрацювати вдвічі довше. Ще більше прослужить вентилятор на підшипнику кочення, а підшипника кочення з кераміки взагалі має вистачити на 160 тисяч годин.

Другий спосіб підійде тим, кого кличе дорога пригод. Секрет будь-якого вентилятора, що не обслуговується, в тому, що його легко можна перетворити на обслуговуваний. Для цього достатньо просвердлити невеликий отвір на тому місці, де у звичайного вентилятора є гумова заглушка. Ну а потім залишається капнути туди трохи мастила та закрити отвір саморобною заглушкою. Подібне рішення виправдане, наприклад, якщо ви любите возитися з технікою або вартість вентилятора дуже висока.