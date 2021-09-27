Стало відомо, навіщо випускають купюри номіналом в 0 євро і чи можна їх купити

На згадку про відвідини улюбленої європейської країни можна привести не тільки сувеніри.





В останні роки великим попитом користуються купюри в нуль євро. Але це не приколи, не роздруківки на кольоровому принтері, і навіть не шахрайство. Така купюра є цілком офіційною, існує легально, повністю повторює справжню. Тільки купити на неї нічого не можна!

Навіщо стали випускати “нульові банкноти”? З якою метою люди за гроші набувають банкноти, які ніколи не можна буде витратити? Як відрізнити справжні Zero Euro від сувенірних жартів?

Європейський нуль

Банкнота не є підробкою, як безліч купюр «банку приколів», які можна купити цілими пачками жартома.

«Нуль євро» друкується на справжньому папері для грошових купюр, присутні всі знаки і способи захисту, як і у справжніх банкнот. Є індивідуальний номер з цифр і літер. Сходяться і оформлення, і металізовані лінії, і прапор Євросоюзу з зірками, в ультрафіолеті підсвічується помаранчевим, наявне прозоре віконце. Розмір – точно за стандартом європейської «двадцятки» – 13,5 на 7,4 см.

Нуль євро – цілком офіційний грошовий знак. У 2015 році його дозволив випускати сам Європейський Центробанк. Пізніше банкноту з таким номіналом випустили окремі країни. Вони не є підробкою або витівками фальшивомонетників.

Нуль євро існує цілком законно. Офіційно за цей нуль щось купити не вийде – номінал «нуль» крупно зображений з обох сторін.

Навіщо ж знадобилася така банкнота?

Нуль євро випускається з колекційними цілями. По суті, вони є аналогом «ювілейних монет», за якими полюють нумізмати.

Відомо, що вартість колекційних монет і банкнот все одно не збігається з номіналом. Їх ціна визначається рідкістю та інтересом з боку збирачів.

Тому Європейський ЦБ і вирішив “не морочитися” з визначенням номіналу для колекційної купюри, а випустити банкноту в нуль євро на радість нумізматів.

«Noney» Обадеш Ілката

Кажуть, сама ідея вже давно з’явилася у американського художника Обадеш Ілката, який в 2003 році випускав «нульові» банкноти з назвою «noney». Але тоді це було незаконно. Сьогодні ж ЄЦБ офіційно дозволив під своїм контролем випускати купюри в нуль євро і уклав угоду з низкою державних банків світу, давши їм це право.

Кожна серія друкується партією в 5000 штук. Більше цієї кількості випускати не можна. Індивідуальний номер і всі «справжні» засоби захисту дозволяють убезпечити колекціонерів від підробок типу «банку приколів».

Офіційно «нульова купюра» продається за 2 або 2,5 євро в залежності від серії. Але реальна ціна серед колекціонерів може бути абсолютно різною.

Хтось прагне мати по одній купюрі з кожної серії, хтось відшукує колекційну купюру з певним «щасливим» номером або улюбленим зображенням. Іншим цікаво зібрати певну кількість купюр з індивідуальними номерами, що йдуть підряд. Так що оборот “нульових банкнот” серед збирачів став вельми активним.

Крім того, “нульові євро” охоче купують туристи. Тому партія в 5000 справжніх, але “zero банкнот” розлітається досить швидко.

Культурні цінності

Так як офіційно випуск банкноти «нуль євро» не є підробкою, то пізніше кілька серій випустили окремі країни. Першими на це в 2017 році зважилися в німецькому Кілі на честь парусника «Горх Фок», що є одним із символів міста. Раніше це зображення було на справжніх німецьких купюрах номіналом в 10 марок, які були в обігу до 1990 року.

Такі серії теж отримали хороший відгук у колекціонерів і туристів.

При випуску таких банкнот країна прагне привернути увагу до своїх культурних цінностей, видатних особистостей, пам’ятних дат та визначних пам’яток.

Є випуск на честь Моцарта. Випущені серії до ювілейних дат від дня народження Карла Маркса, Мао Цзедуна, Леніна, із зображенням найкрасивіших пам’яток архітектури, знакових місць і подій.

«Zero Euro» на 150-річчя з дня народження Леніна

На звороті «Zero Euro» в Європі зазвичай зберігається колаж з найвідоміших споруд з Ейфелевою вежею “на чолі”. Але на купюрах інших регіонів можуть бути інші зображення.

Всього на сьогоднішній день випущено 60 серій.

10 країн створили свої «Zero Euro». Ще кілька – розробили свій дизайн і готові зробити це в майбутньому.

В Індії за аналогом з «Zero Euro» випустили нуль рупій з портретом Махатми Ганді на лицьовій стороні банкноти.