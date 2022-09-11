Перетворюємо смартфон на вагу: як зважувати за допомогою телефону

Звично використовувати смартфон для переглядів відео в інтернеті, для дзвінків. Мало хто знає, але сучасний мобільний телефон можна використовувати як ваги. Звісно, десятки кілограмів на ньому не зважити, але відміряти потрібну кількість круп чи цукру, дізнатись скільки важить яблуко тощо — це можна.





Річ у тім, що у сучасних смартфонах вмонтовано гіроскоп, за допомогою якого можна виміряти вагу різних предметів.

Гіроскоп використовують для того, щоб визначити положення телефону у просторі. До чого тут ваги? Зараз все стане ясно, адже тут приходить на допомогу фізика. Згідно з Законом Гука будь-яка деформація, що виникає у тілі дорівнює силі, яку було застосовано до нього. Виходить що ця сама сила і є вагою.

Як ваги на смартфоні працюють на практиці

Щоб скористатися незвичною функцією на телефоні, необхідно завантажити мобільний додаток Weight Scale Estimator. Також потрібно взяти пляшку води 0,5 літра і 2 аркуші паперу формату А4.

З аркушів потрібно зробити гармошку, і покласти її на рівну поверхню. На неї кладуть смартфон так, щоб верхній край гармошки та верхній край смартфона були розміщені на 1 площині.

Далі відкриваємо аплет, і в його налаштуваннях обираємо Measurement Unit. Тут же необхідно обрати одиницю вимірювання ваги — кг.

Наступний крок — необхідно перейти у розділ Calibration weight і вказати там вагу каліброваного грузила 0,5 кг. Все що залишилось на фінальному етапі — це натиснути Set і повернутись на головний екран.

Пляшка з водою необхідна для калібрування. Щоб це здійснити правильно, її необхідно поставити на центр кола, що буде на дисплеї та дочекатись, поки з’явиться повідомлення Please remove the bottle.

Якщо калібрування буде пройдено успішно, з’явиться напис Success. Після цього на смартфоні можна почати важити все що завгодно, але без ентузіазму. Його дисплей не такий міцний, як у звичайних побутових вагах.