6 вимог стюардес: чи потрібно їх виконувати насправді

Навіть тим, хто часто літає на літаках, деякі прохання екіпажу здаються дивними і незрозумілими. Розглянемо 6 вимог стюардес. Чи потрібно виконувати ці накази? А якщо не виконувати, що буде? Чи варто піднімати столики і шторки, пристібати ремені, ховати ручну поклажу на багажні полиці? Відповідь однозначна – звичайно, варто. А ось сенс цих дивних вимог ми постараємося розкрити.





Для чого пристібати ремені

Пам’ятаєте жарт про те, що пасажирів, пристебнутих ременями до своїх крісел, буде набагато простіше розпізнати в разі авіакатастрофи? Це, дійсно, жарт. Ремені в літаку використовуються з інших причин:

на старті і при посадці, щоб в разі екстреного гальмування людина не врізалася в переднє крісло і не травмувалася;

під час турбулентності, щоб підвищити безпеку пасажирів;

як заспокійливий засіб, коли вразливі люди, виконуючи монотонні дії і стежачи за відточеними рухами стюардес, заспокоюються і вірять у краще, залишаючи паніку за бортом.

Для чого піднімати шторки ілюмінаторів

Ця вимога бортпровідників теж викликає масу домислів. Деякі туристи вважають, що підняті шторки – це сигнал для працівників аеропорту, що на борту немає терористів, а значить, все в порядку.

Інші пасажири вважають, що так вони зможуть самостійно проконтролювати роботу двигунів: раз мотор не горить, можна видихнути спокійно.

І в першому, і в другому випадку є частка правди. Через відкриті шторки, дійсно, видно салон літака, що зможуть оцінити рятувальники в разі нештатної ситуації.

Також через ілюмінатори пасажири і стюардеси можуть спостерігати за моментом зльоту і приземлення лайнера. Якщо щось піде не так, вони вчасно просигналізують пілотам.

Нарешті, в разі катастрофи електричного освітлення в салоні не буде, тому світло буде надходити тільки через вікна.

Навіщо ховати ручну поклажу

Часто буває так, що поруч з пасажиром є порожні місця, на які можна поставити сумку і покласти верхній одяг. Стюардеси ж настійно вимагають прибирати весь багаж на спеціальні полиці або ховати його під сидіння попереду. З чим пов’язані такі прохання?

Більшість правил на борту придумано для того, щоб політ був максимально безпечний для пасажирів. Уявіть собі, що літак здійснює екстрену посадку або раптово гальмує, не встигнувши злетіти. Важка сумка поруч з вами летить вперед по салону, завдаючи травм іншим пасажирам.

Багаж, поставлений під сидіння, вважається надійно зафіксованим. Верхні багажні полиці можуть відкриватися при трясці, а габаритні речі з них падати на голови пасажирам. Бували випадки, коли сумки, які падали з висоти, робили людей інвалідами. Тому існує негласне правило – наверх ховати тільки легкі сумки і пальто або куртки.

Скляні пляшки з алкоголем з дьюті-фрі рекомендують ставити під сидіння.

Чому не можна ставити багаж біля аварійних виходів

Всі знають, що в літаках близько аварійних виходів є дуже зручні крісла з великим простором для ніг. Зазвичай такі крісла дістаються міцним чоловікам, які в разі аварії зможуть відкрити ті самі виходи.

Всі мріють отримати квитки на ці крісла, але у цих місць є і істотний недолік: стюардеси забороняють ставити багаж під сидіння найближчих крісел. Справа в тому, що сумки можуть виявитися в проході у найбільш невідповідний момент, коли доведеться евакуювати людей. Тому ручну поклажу доведеться закидати на багажні полиці.

Навіщо ставити спинки крісел вертикально

Вимогу підняти спинки крісел під час зльоту і приземлення літака ігнорувати не потрібно. Бортпровідники таким чином готують пасажирів до нештатних ситуацій. Якщо трапиться аварія, то часу на приведення спинок у вертикальне положення не буде, і який-небудь пасажир через напівопущені крісла забариться і не зможе врятуватися.

Також опущене крісло може стати причиною загибелі і самого пасажира. Адже в разі аварії потрібно нахилити голову до колін, що людина може просто не встигнути зробити.

Нарешті, стюардесам краще видно, хто з пасажирів сидить прямо, а не лежить в кріслах.

Навіщо піднімати столики

Якщо столик знаходиться в зібраному стані, перед пасажиром є вільний для маневру простір, який напевно стане в нагоді під час аварії. З крісла із прибраним столиком простіше вибиратися, якщо станеться катастрофа. Та й доступ для рятувальників буде ширше.

На закритий столик ніхто не наштовхнеться, якщо літак буде екстрено гальмувати. Також з нього в цей момент не впадуть і не полетять вперед важкі предмети – книги, ноутбук і т. д. Будь-яка важка річ в непростих умовах може стати причиною важкої травми.