Названо моделі смартфонів, які можуть шкодити людському організму найбільше

Наводимо список смартфонів з найвищим випромінюванням. Які пристрої в нього увійшли, і наскільки вони небезпечні?





Чому при покупці телефону важливий показник SAR?

SAR (питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії) – одна з характеристик смартфона, на яку варто звернути увагу під час покупки. Цей параметр характеризує, скільки випромінювання людина може прийняти під час дзвінка по телефону. Максимальне значення – 1,6 ват на кілограм ваги тіла.

Важливо! Значення 1,6 Вт / кг не є критичним і не може загрожувати життю людини. Цей поріг був обраний для того, щоб на нього могли спиратися виробники смартфонів. Рівень швидкості поглинання, який дійсно може нашкодити користувачеві, набагато вище цього значення.

Безпечним рівнем SAR вважається показник від 0,10 до 0,50 ват на кілограм ваги. Більшість великих виробників, наприклад, Samsung, дотримуються цього показника на своїх пристроях. Однак бувають і винятки.

Деякі популярні компанії, наприклад, Huawei або Nokia, використовують в якості стандарту показник на порядок вище – 1,6 ват на кілограм. Тому вони випускають смартфони, SAR яких значно виходить за безпечний діапазон значень від 0,1 до 0,5 Вт.

Список смартфонів з високим випромінюванням

Більшість смартфонів, що володіють підвищеним показником SAR, є пристроями з двома SIM-картами. Отже, список телефонів з найвищим випромінюванням (показником SAR) в 2020-2021 роках виглядає наступним чином:

Samsung S10. Найвищий показник SAR – 0.93.

Huawei P30 Pro. Найвищий показник SAR – 0.99.

Samsung S10 Plus. Найвищий показник SAR – 1.06.

iPhone 11. Найвищий показник SAR – 1.142.

iPhone 11 Pro. Найвищий показник SAR – 1.15.

ZTE Blade Z MAX. Найвищий показник SAR – 1.17.

Xiaomi Mi Note 10. Найвищий показник SAR – 1.19.

LG G8X ThinQ. Найвищий показник SAR – 1.29.

Redmi K20 Pro. Найвищий показник SAR – 1.33.

Google Pixel 4. Максимальне значення SAR – 1.34.

Google Pixel 4 XL. Найвищий показник SAR – 1.39.

OnePlus 7T Pro. Найвищий показник SAR – 1.394.

OnePlus 7T. Найвищий показник SAR – 1.4.

Важливо розуміти, що перераховані значення SAR – максимальний показник випромінювання, який може бути досягнутий тільки при найнесприятливіших умовах (віддалення від базової станції, роздачі мобільного інтернету і т.д.). Показник випромінювання при сприятливих умовах буде значно нижче.