Що вмів перший у світі смартфон у 1992 році

Перший смартфон з’явився 1992 року і називався Simon Personal Communicator. Він був розроблений компанією IBM та запропонував своїм користувачам набір функцій, які зараз вважаються стандартними для сучасних пристроїв.

Основною особливістю першого смартфона була його здатність комбінувати функції мобільного телефону, пейджера та персонального комп’ютера. Simon оснащувався сенсорним екраном, який був революційним рішенням на той час.

Адже до появи сучасних смартфонів минуло ще приблизно 15 років! Екран дозволяв користувачеві вводити текст і вибирати опції, торкаючись екрану за допомогою стілусу.

Simon також пропонував багато додаткових функцій, включаючи календар, контакти, електронну пошту, відправку SMS, факс і навіть веб-браузер. Пристрій оснащувався 1 МБ оперативної пам’яті та 16-бітним процесором на 16 МГц, що дозволяло виконувати базові завдання. До речі, у стаціонарному комп’ютері з процесором Pentium у 1993 році була частота всього 60 МГц, а 16 для мобільного пристрою було дуже пристойно!

Як і очікувалося, перший смартфон не був популярним серед широкої аудиторії. Він коштував близько 900 доларів і його розміри були досить громіздкими навіть для того часу. Але Simon заклав основу для розвитку смартфонів та надихнув інші компанії розробляти подібні пристрої.

Як правило, пристроєм користувалися бізнесмени, які хотіли мати портативний комп’ютер із собою.

Що цікавого було у цьому «смартфоні»?

Працював пристрій в аналоговій мережі AMPS – усередині був навіть вбудований модем, який давав швидкість 2400 bps (14 кбіт/сек). Важив апарат всього 623 грами, це не так багато для мобільних гаджетів тих часів, особливо такого класу, але самі розміри… були великі — 200х64х38 мм.

Гаджет підтримував вставку PCMCIA карти розширення можливостей, і навіть міг підключатися до ПК через послідовний порт. До речі, за допомогою окремої карти PCMCIA пристрій міг виконувати функції пейджера – модного на той час гаджета.

Усього всередині було два акумулятори – один основний, якого вистачало на 1 годину розмови або передачі даних і резервний, який служив для живлення мікросхем пам’яті, щоб дані не були втрачені. У ті роки використання двох джерел живлення вважалося нормою. Телефон тримав у режимі очікування 8-12 годин – також можна було докупити більш ємний акумулятор.

Операційна система ROM-DOS, яка використовувалася на той час у різній службовій апаратурі. До речі, на такий смартфон не можна було просто так поставити додатки – користувач задовольнявся стандартним набором програм.

Була одна лазівка, потрібно було вставити спеціальну картку PCMCIA. Але для цієї моделі було випущено один єдиний додаток DispatchIt, за допомогою якого можна було з цього пристрою керувати персональним комп’ютером!

Усього було випущено 50 000 таких гаджетів. Дехто зберігся у колекціях — потрібну інформацію можна загуглити, якщо комусь цікаво.