Знайдено відповідь на питання, чому ядро ​​Землі таке гаряче

Багато хто знає, що всередині Землі температура така сама, як на поверхні Сонця. При цьому мало хто знає, чому там так гаряче і чи може ядро ​​Землі охолонути, а якщо так, то коли це станеться. Давайте розберемося в цих питаннях разом.





Ядро Землі

Вже на глибині кілька сотень кілометрів, у мантії Землі температура досягає 2500°C (градусів Цельсія).

А на глибині 2900 кілометрів починається ядро ​​Землі. Воно ділиться на внутрішнє тверде металеве ядро ​​та рідке зовнішнє ядро. Вчені припускають, що воно складається із залізонікелевого сплаву та інших домішок. А температура тут при тиску 361 мільйон паскалей досягає 6000°C, що дорівнює температурі поверхні Сонця.

Внутрішня будова Землі.

Як утворилося ядро?

Перш ніж знайти джерело енергії, завдяки якій в ядрі так жарко, розглянемо народження ядра Землі.

Після народження Сонця, з матерії, що залишилася, яка продовжувалась обертатися навколо нової зірки, почали утворюватися величезні розплавлені кулі — протопланети, які з часом злипалися і утворювали планети. Поверхні планет, які щойно народилися, бомбардувалися іншими великими тілами, і при цих зіткненнях виділялося тепло, як при ударі молотка по цвяху.

Коли Земля була повністю сформована, вона виглядала як однорідна сфера з розплавленої породи, розігріта до більш ніж 1500°C. За цієї температури більшість важких елементів розплавилися і залізо з нікелем почали осідати в центр Землі, а легші, навпаки, залишалися на поверхні. Таким чином, залізо та нікель і сформували ядро.

Чому в ядрі так спекотно?

Вчені вважають, що ядро ​​Землі таке гаряче з чотирьох основних причин: тепла, що залишилося, з часів утворення планети, розпаду радіоактивних елементів, тепла, що виділяється при терті різних шарів ядра між собою і осідання на ядро ​​важких елементів, при якому їх потенційна енергія переходить в теплову. Останнє вважається основним джерелом розігріву відразу після утворення Землі, але у питанні про те, наскільки воно суттєве зараз у вчених є розбіжності.

Первинне тепло надр Землі, звичайно, розсіюється, але тертя шарів, радіоактивний розпад та осідання важких елементів знову виділяють тепло, підтримуючи температуру ядра. Звідси виникає просте запитання, чи все тепло ядра може розсіятися?

Вчені теж ставили собі таке питання, але одностайної відповіді поки що немає, тому що нам невідомо, яка саме частина тепла в надрах Землі є первинною. Якщо виявиться, що внутрішнє тепло переважно первинне, то на остигання ядра до кімнатної температури підуть багато мільярдів років, а якщо ж основна частина тепла в ядрі вироблена вищеописаними процесами, то охолодження займе вже більше десятка мільярдів років. У будь-якому разі Сонце загине значно раніше і простежити процес остигання до кінця ми не встигнемо.

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