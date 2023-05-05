Названо країни, куди може прийти екстремальна спека, спричинена змінами клімату

Наша планета нагрівається. Літо в усьому світі останніми роками стає довшим та інтенсивнішим, що робить спеку новою нормою. Вчені з Брістольського університету визначили країни та регіони, які будуть найбільш схильні до впливу екстремальних температур. Результати своєї роботи вони опублікували у науковому журналі Nature Communications.

Дослідники пояснюють, що безпрецедентно високі температури у поєднанні із різними місцевими соціально-економічними слабкостями серйозно загрожують деяким регіонам. Насамперед йдеться про Афганістан, Папуа-Нову Гвінею і Центральну Америку.

Країни, які зазвичай не відчувають високих температур або ще не переживали сильної спеки, найбільш вразливі. Заходи щодо адаптації до зміни клімату в них зазвичай застосовують лише після перших проявів сильної спеки. А висока ймовірність рекордних температур, зростання населення та обмежені можливості в галузі охорони здоров’я лише збільшують ці ризики.

Автори дослідження також вказують на Пекін, Центральну Європу та Росію як потенційні «гарячі точки». Мільйони людей постраждають, якщо у густонаселених районах виникнуть хвилі рекордної спеки. Тому вчені закликають політиків розглянути та реалізувати плани дій, які зменшать ризик смертності людей та інших збитків, викликаних екстремальними кліматичними явищами.

Наукова група використовувала для цього проекту великі набори даних із кліматичних моделей та спостережень, щоб визначити, де температурні рекорди, швидше за все, будуть побиті у дуже короткому майбутньому. Проте автори дослідження також зазначають, що статистично неймовірні екстремуми можуть статися практично будь-де. Наприклад, прямо зараз рекордна спека спостерігається в Іспанії та Португалії. 28 квітня температура в Кордові (місто в Іспанії) піднялася до 38.8 градусів, таких високих значень навесні метеослужби не фіксували ще ніколи.

«Готовність рятує життя. Ми вже бачили вкрай несподівані спалахи тепла по всьому світу, які призвели до тисяч смертей від спеки. Це дослідження демонструє, що такі екстремальні події можуть статися будь-де. Уряди у всьому світі мають бути готовими», — каже співавтор дослідження Ден Мітчелл, професор атмосферних наук у Брістольському університеті.