Деяким пенсіонерам з червня збільшать пенсію і нарахують 1 тис. грн заднім числом: кому пощастить

З квітня частині українців перерахували пенсії. Мова про громадян, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку. Таких пенсіонерів в Україні зараз нараховується близько 2,7 млн. і дехто з них вже у червні отримає додаткову 1 тис. грн до пенсії. Хто ж потрапив до числа щасливчиків?

Під перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів потрапили українці, які станом на квітень поточного року вже мали 24 місяці додаткового страхового стажу. Тобто після офіційного виходу на заслужений відпочинок вони встигли відпрацювати щонайменше 2 роки.

Є ще один важливий нюанс: при виході на пенсію стаж таких пенсіонерів мав бути не меншим за 35 років. Українцям, що задовольняють всі згадані вище умови у квітні по новому розрахували пенсію. У формулі обчислення виплат їм збільшили коефіцієнт стажу з 0,35 до 0,37. Після цього у стареньких, що мали пенсію 5842 грн, виплати зросли на 333 грн.

Та підвишку працюючі пенсіонери України отримають ще не скоро. Як повідомили в Пенсійному фонді, перерозрахунок відбудеться заднім числом. Справа в тому, що статистичні дані про стаж українців від Фонду соціального страхування надходять зі значним запізненням. Тож вперше свою нову пенсію працюючі пенсіонери отримають лише у червні.

Також у червні пенсіонерам цієї категорії компенсують доплати за квітень та травень. Тобто стареньким, що зараз мають пенсію під 6 тис. грн, у червні доплатять одразу понад 1 тис. грн. А вже з липня почнуть платити пенсію, яку призначили з урахування нового стажу.

Варто зазначити, що перерозрахунок пенсій працюючим пенсіонерам в Україні проводять раз на 2 роки. Тож якщо до квітня поточного року пенсіонер встиг заробити лише 23 місяці додаткового стажу, на підвищення пенсії йому доведеться чекати аж до 2025 року.